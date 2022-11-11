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В Китае смягчили коронавирусные ограничения для международных полетов - РИА Новости, 11.11.2022
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В Китае смягчили коронавирусные ограничения для международных полетов
В Китае смягчили коронавирусные ограничения для международных полетов - РИА Новости, 11.11.2022
В Китае смягчили коронавирусные ограничения для международных полетов
Власти Китая приняли решение отменить механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией, следует из... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:14
2022-11-11T11:14
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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Власти Китая приняли решение отменить механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно будет предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее, чем за 48 чесов до посадки на самолет. До этого требовалось сдать два теста за 48 часов до посадки на рейс.В марте 2020 года в рамках мер по борьбе с трансграничным распространением пандемии коронавирусной инфекции управление гражданской авиации Китая потребовало от иностранных и китайских авиакомпаний строго соблюдать противоэпидемиологические меры и ввело правила, согласно которым, если на прибывшем из-за границы рейсе выявляют пять человек с COVID-19, то авиакомпанию наказывают и выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число зараженных достигает 10, то рейс прерывают на четыре недели.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
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туризм, китай, коронавирус covid-19, новости - туризм, авиарейсы, самолеты, авиакомпании
Туризм, Китай, Коронавирус COVID-19, Новости - Туризм, авиарейсы, Самолеты, авиакомпании, Россия-Китай: Главное
11:14 11.11.2022
 
В Китае смягчили коронавирусные ограничения для международных полетов

Китай отменяет механизм приостановки международных рейсов при выявлении случаев COVID

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекина
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Власти Китая приняли решение отменить механизм временной приостановки международных рейсов при выявлении на них зараженных коронавирусной инфекцией, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Помимо этого, для посадки на рейс в Китай теперь достаточно будет предоставить отрицательный результат одного ПЦР-теста, сделанного менее, чем за 48 чесов до посадки на самолет. До этого требовалось сдать два теста за 48 часов до посадки на рейс.
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В марте 2020 года в рамках мер по борьбе с трансграничным распространением пандемии коронавирусной инфекции управление гражданской авиации Китая потребовало от иностранных и китайских авиакомпаний строго соблюдать противоэпидемиологические меры и ввело правила, согласно которым, если на прибывшем из-за границы рейсе выявляют пять человек с COVID-19, то авиакомпанию наказывают и выполнение рейса приостанавливается на две недели, если число зараженных достигает 10, то рейс прерывают на четыре недели.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
 
Россия-Китай: ГлавноеТуризмКитайКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмавиарейсыСамолетыавиакомпании
 
 
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