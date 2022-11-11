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КНР сокращает обязательный централизованный карантин при въезде

КНР сокращает обязательный централизованный карантин при въезде - РИА Новости, 11.11.2022

КНР сокращает обязательный централизованный карантин при въезде

Власти Китая приняли решение сократить период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с семи до пяти дней, еще три дня необходимо РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T11:01

2022-11-11T11:01

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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Власти Китая приняли решение сократить период обязательного централизованного карантина для въезжающих из-за границы с семи до пяти дней, еще три дня необходимо будет провести в домашней самоизоляции, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Государственный комитет по вопросам здравоохранения в пятницу выпустил уведомление о дальнейшей оптимизации мер профилактики и контроля за эпидемией коронавирусной инфекции, в котором содержатся довольно значимые изменения в сторону ослабления строгой политики сдерживания распространения COVID-19. Тем не менее, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире в то время, когда другие страны уже полностью открылись и даже отменили требования по тестам на COVID-19.Уведомление, содержащее 20 мер оптимизации противоэпидемиологической политики, опубликовано по итогам состоявшегося в четверг заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая во главе с председателем КНР Си Цзиньпином, участники которого заслушали специальный доклад о профилактике и борьбе с COVID-19 в стране, а также рассмотрели и утвердили соответствующие меры.Въехавшие из-за границы лица должны будут пройти обязательное ПЦР-тестирование в первый, второй, третий и пятый дни централизованного карантина, и на первый и третий день домашней изоляции. В случае, если человек прилетает в один город Китая, а его конечным пунктом назначения является другой, то карантин ему предстоит пройти лишь в городе прилета.Китай почти с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к вирусу и ввел крайне строгие правила для въезда, в частности, визы выдаются крайне ограниченному перечню категорий лиц, туристические визы в Китай пока получить невозможно. Изначально срок централизованного карантина после въезда в страну составлял три недели, после его сократили до 14 дней плюс семь дней домашней изоляции, в июне он был скорректирован на семь дней централизованного плюс три дня домашнего карантина.Ранее эксперт по респираторным заболеваниям Ван Гуанфа заявил государственному китайскому изданию Global Times, что власти в некоторых регионах Китая сделали борьбу с пандемией своим главным приоритетом, пренебрегая другими базовыми или неотложными потребностями населения, чем подвергли жизни людей опасности, это необходимо исправить. Эксперт указал на то, что в некоторых регионах страны власти впустую растрачивают общественные ресурсы, требуя от населения слишком часто проходить ПЦР-тестирование.

https://ria.ru/20221110/avtosalon-1830494604.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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