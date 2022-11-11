https://ria.ru/20221111/kinoteatr-1830931210.html

Реконструкцию астраханского кинотеатра "Октябрь" завершат в 2024 году

Реконструкцию астраханского кинотеатра "Октябрь" завершат в 2024 году - РИА Новости, 11.11.2022

Реконструкцию астраханского кинотеатра "Октябрь" завершат в 2024 году

Реконструкцию старейшего в Астраханской области кинотеатра "Октябрь" с зимним садом, законсервированного в 2016 году после пожара, планируется завершить в 2024... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:22

2022-11-11T18:22

2022-11-11T18:22

игорь бабушкин

астраханская область

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Реконструкцию старейшего в Астраханской области кинотеатра "Октябрь" с зимним садом, законсервированного в 2016 году после пожара, планируется завершить в 2024 году, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Пожар в кинотеатре произошел в декабре 2016 года. Огнем была повреждена стеклянная кровля зимнего сада. После работ по спасению флоры зимнего сада объект законсервировали. В 2019 году региону были выделены средства на реконструкцию."Работы на объекте начались в сентябре. Сейчас строители завершают демонтаж поврежденных конструкций, а с декабря приступят к строительным работам", - написал губернатор в Telegram. Он уточнил, что по условиям контракта срок завершения работ на объекте - конец декабря 2024 года, "однако строители уверяют, что приложат максимум усилий, чтобы технически закончить объект уже в сентябре 2024 года".Общая стоимость реконструкции - 1 миллиард рублей. Историческая часть кинотеатра будет реставрирована - все интерьеры, включая лепнину, будут воссозданы по старым чертежам и эскизам. Проект предусматривает три зала: концертный почти на 1 тысячу мест и два конференц-зала на 280 и 93 места. Кроме того, там обустроят пространство для проведения выставок."Этот объект очень важен для наших жителей. "Октябрь" всегда был одним из любимых мест отдыха астраханцев. Он нужен, чтобы презентовать наш регион в том числе на международном уровне", - отметил губернатор.Кинотеатр, который ранее назывался "Модерн" был построен в Астрахани в 1909 году. В фойе театра был размешен зимний сад из экзотических растений с цветущей клумбой и аквариумом в центре. В 1950-х годах кинотеатр был перестроен и получил название "Октябрь". При этом зимний сад, занимавший площадь 1,8 тысячи квадратных метров, сохранился.

https://ria.ru/20221019/lipetsk-1825062781.html

https://ria.ru/20221109/prudy-1830155143.html

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игорь бабушкин, астраханская область, астрахань