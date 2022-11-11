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Херсонские власти заявили, что уехать с правого берега Днепра все еще можно - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/kherson-1830786849.html
Херсонские власти заявили, что уехать с правого берега Днепра все еще можно
Херсонские власти заявили, что уехать с правого берега Днепра все еще можно - РИА Новости, 11.11.2022
Херсонские власти заявили, что уехать с правого берега Днепра все еще можно
Паромная переправа и катера еще курсируют через Днепр в Херсонской области для желающих перебраться на левый берег, сообщил помощник заместителя губернатора... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:03
2022-11-11T14:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
сергей суровикин
сергей шойгу
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Паромная переправа и катера еще курсируют через Днепр в Херсонской области для желающих перебраться на левый берег, сообщил помощник заместителя губернатора Херсонской области Сергей Мороз."До сих пор... ходят катера, которые перевозят людей в такие города как Алешки и Голая Пристань. Также работает паромная переправа для тех, кто хочет переправиться с правого берега на левый…, поэтому люди при желании, те кто хочет уехать, могут переправиться", - сказал Мороз в эфире телеканала "Россия 24".Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября, все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий.
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россия
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безопасность, россия, херсонская область , сергей суровикин, сергей шойгу, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсонская область , Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:03 11.11.2022 (обновлено: 14:04 11.11.2022)
 
Херсонские власти заявили, что уехать с правого берега Днепра все еще можно

Херсонские власти заявили, что суда еще могут забрать желающих с правого берега Днепра

© РИА Новости / Мария МарикянСтоянка с катерами в Херсонской области
Стоянка с катерами в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Стоянка с катерами в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Паромная переправа и катера еще курсируют через Днепр в Херсонской области для желающих перебраться на левый берег, сообщил помощник заместителя губернатора Херсонской области Сергей Мороз.
"До сих пор... ходят катера, которые перевозят людей в такие города как Алешки и Голая Пристань. Также работает паромная переправа для тех, кто хочет переправиться с правого берега на левый…, поэтому люди при желании, те кто хочет уехать, могут переправиться", - сказал Мороз в эфире телеканала "Россия 24".
Как заявлял ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин, войска РФ займут оборону на херсонском направлении по левому берегу Днепра. Он докладывал министру обороны Сергею Шойгу, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. По данным на 9 ноября, все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонская областьСергей СуровикинСергей ШойгуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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