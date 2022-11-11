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В УПЦ опровергли сообщения об инициативе канонизации Стремоусова - РИА Новости, 11.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221111/kanonizatsiya-1830753642.html
В УПЦ опровергли сообщения об инициативе канонизации Стремоусова
В УПЦ опровергли сообщения об инициативе канонизации Стремоусова - РИА Новости, 11.11.2022
В УПЦ опровергли сообщения об инициативе канонизации Стремоусова
Предложение о канонизации погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, которое якобы распространял священник УПЦ, - это фейк,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:53
2022-11-11T12:53
религия
кирилл стремоусов
херсонская область
симферополь
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Предложение о канонизации погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, которое якобы распространял священник УПЦ, - это фейк, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на сайте информационно–просветительского отдела Украинской православной церкви.Ранее в интернете появлялось изображение, скриншота из соцсетей, где священник Роман Кондратюк якобы предлагает канонизировать Стемоусова, погибшего в среду в ДТП."Сейчас в отдельных СМИ и на Telegram-каналах распространяется фейковая информация якобы от имени секретаря Кировоградского епархиального управления протоиерея Романа Кондратюка (ниже приводим скриншот). Официально заявляем, что эта манипуляционная публикация вышла из созданного недавно фейкового аккаунта и к священнику Роману нет никакого отношения. Именно создание и распространение данной информации служит исключительно для разжигания вражды и дестабилизации в обществе", – говорится в сообщении.Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.
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кирилл стремоусов, херсонская область , симферополь, украинская православная церковь, религия
Религия, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Симферополь, Украинская православная церковь, Религия
12:53 11.11.2022
 
В УПЦ опровергли сообщения об инициативе канонизации Стремоусова

В УПЦ назвали предложение о канонизации замглавы Херсонской области Стремоусова фейком

© Фото : РИА Новости КрымЦеремония прощания с погибшим Кириллом Стремоусовым в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
Церемония прощания с погибшим Кириллом Стремоусовым в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : РИА Новости Крым
Церемония прощания с погибшим Кириллом Стремоусовым в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Предложение о канонизации погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, которое якобы распространял священник УПЦ, - это фейк, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на сайте информационно–просветительского отдела Украинской православной церкви.
Ранее в интернете появлялось изображение, скриншота из соцсетей, где священник Роман Кондратюк якобы предлагает канонизировать Стемоусова, погибшего в среду в ДТП.
"Сейчас в отдельных СМИ и на Telegram-каналах распространяется фейковая информация якобы от имени секретаря Кировоградского епархиального управления протоиерея Романа Кондратюка (ниже приводим скриншот). Официально заявляем, что эта манипуляционная публикация вышла из созданного недавно фейкового аккаунта и к священнику Роману нет никакого отношения. Именно создание и распространение данной информации служит исключительно для разжигания вражды и дестабилизации в обществе", – говорится в сообщении.
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.
Владимир Сальдо и Сергей Кириенко на церемонии прощания с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым. 11 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
12:06
Стремоусов считал главной задачей служение людям, заявил Кириенко
 
РелигияКирилл СтремоусовХерсонская областьСимферопольУкраинская православная церковьРелигия
 
 
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