https://ria.ru/20221111/kanonizatsiya-1830753642.html

В УПЦ опровергли сообщения об инициативе канонизации Стремоусова

В УПЦ опровергли сообщения об инициативе канонизации Стремоусова - РИА Новости, 11.11.2022

В УПЦ опровергли сообщения об инициативе канонизации Стремоусова

Предложение о канонизации погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, которое якобы распространял священник УПЦ, - это фейк,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:53

2022-11-11T12:53

2022-11-11T12:53

религия

кирилл стремоусов

херсонская область

симферополь

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Предложение о канонизации погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, которое якобы распространял священник УПЦ, - это фейк, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на сайте информационно–просветительского отдела Украинской православной церкви.Ранее в интернете появлялось изображение, скриншота из соцсетей, где священник Роман Кондратюк якобы предлагает канонизировать Стемоусова, погибшего в среду в ДТП."Сейчас в отдельных СМИ и на Telegram-каналах распространяется фейковая информация якобы от имени секретаря Кировоградского епархиального управления протоиерея Романа Кондратюка (ниже приводим скриншот). Официально заявляем, что эта манипуляционная публикация вышла из созданного недавно фейкового аккаунта и к священнику Роману нет никакого отношения. Именно создание и распространение данной информации служит исключительно для разжигания вражды и дестабилизации в обществе", – говорится в сообщении.Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в среду в ДТП. Церемония отпевания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе.

https://ria.ru/20221111/stremousov-1830734897.html

херсонская область

симферополь

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кирилл стремоусов, херсонская область , симферополь, украинская православная церковь, религия