https://ria.ru/20221111/kakhovka-1830933436.html

Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы

Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 11.11.2022

Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы

Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:27

2022-11-11T18:27

2022-11-11T23:13

специальная военная операция на украине

каховская гэс

безопасность

россия

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807032678_0:0:1251:705_1920x0_80_0_0_fe4af42b8a53e362aed9a29dc44e6bce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы. Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра", — уточнил он.Ранее в пятницу представитель администрации города Руслан Агаев сообщил об усилении ракетных обстрелов со стороны ВСУ, отметив, что основной удар всегда приходится по гидроэлектростанции. По его словам, противник пытается обесточить город и разрушить жилые дома.В середине октября власти начали отселять жителей четырех районов на правом берегу Днепра из-за с постоянных обстрелов украинской армии, а также риска затопления территории в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Российские войска также вывели на левый берег, чтобы избежать их изоляции.Как отметил командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, ВСУ продолжают обстреливать Каховскую плотину, что может привести к затоплению большой территории.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом станции.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

каховская гэс, безопасность, россия, херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), ситуация в днр и лнр, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, сергей суровикин