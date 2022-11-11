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Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/kakhovka-1830933436.html
Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы
Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы - РИА Новости, 11.11.2022
Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы
Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:27
2022-11-11T23:13
специальная военная операция на украине
каховская гэс
безопасность
россия
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы. Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра", — уточнил он.Ранее в пятницу представитель администрации города Руслан Агаев сообщил об усилении ракетных обстрелов со стороны ВСУ, отметив, что основной удар всегда приходится по гидроэлектростанции. По его словам, противник пытается обесточить город и разрушить жилые дома.В середине октября власти начали отселять жителей четырех районов на правом берегу Днепра из-за с постоянных обстрелов украинской армии, а также риска затопления территории в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Российские войска также вывели на левый берег, чтобы избежать их изоляции.Как отметил командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, ВСУ продолжают обстреливать Каховскую плотину, что может привести к затоплению большой территории.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом станции.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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каховская гэс, безопасность, россия, херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), ситуация в днр и лнр, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, сергей суровикин
Специальная военная операция на Украине, Каховская ГЭС, Безопасность, Россия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Ситуация в ДНР и ЛНР, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины, Сергей Суровикин
18:27 11.11.2022 (обновлено: 23:13 11.11.2022)
 
Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы

Глава администрации Новой Каховки Леонтьев: ГЭС работает, несмотря на обстрелы ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Каховская ГЭС продолжает работать, несмотря на интенсивные обстрелы. Но работа ГЭС в будущем может быть под вопросом, так как она разделяет правый и левый берег Днепра", — уточнил он.
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Ранее в пятницу представитель администрации города Руслан Агаев сообщил об усилении ракетных обстрелов со стороны ВСУ, отметив, что основной удар всегда приходится по гидроэлектростанции. По его словам, противник пытается обесточить город и разрушить жилые дома.
В середине октября власти начали отселять жителей четырех районов на правом берегу Днепра из-за с постоянных обстрелов украинской армии, а также риска затопления территории в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Российские войска также вывели на левый берег, чтобы избежать их изоляции.
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Как отметил командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, ВСУ продолжают обстреливать Каховскую плотину, что может привести к затоплению большой территории.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом станции.
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