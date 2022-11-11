https://ria.ru/20221111/kakhovka-1830854885.html

В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов

В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов - РИА Новости, 11.11.2022

В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов

Около пяти взрывов раздались в пятницу в небе над Новой Каховкой, по предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:52

2022-11-11T15:52

2022-11-11T16:00

специальная военная операция на украине

новая каховка

происшествия

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Около пяти взрывов раздались в пятницу в небе над Новой Каховкой, по предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.В небе, облачном в это время, следов противоракет ПВО видно не было, но были слышны звуки взрывов в воздухе.Официального подтверждения работы ПВО пока нет.Ранее представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев сообщил РИА Новости, что украинские войска увеличили интенсивность ракетных обстрелов города и Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20221111/ges-1830848097.html

новая каховка

херсонская область

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Кирилл Волков

новая каховка, происшествия, херсонская область , ситуация в днр и лнр