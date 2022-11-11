https://ria.ru/20221111/kakhovka-1830854885.html
В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов
В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов - РИА Новости, 11.11.2022
В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов
Около пяти взрывов раздались в пятницу в небе над Новой Каховкой, по предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:52
2022-11-11T15:52
2022-11-11T16:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Около пяти взрывов раздались в пятницу в небе над Новой Каховкой, по предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.В небе, облачном в это время, следов противоракет ПВО видно не было, но были слышны звуки взрывов в воздухе.Официального подтверждения работы ПВО пока нет.Ранее представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев сообщил РИА Новости, что украинские войска увеличили интенсивность ракетных обстрелов города и Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20221111/ges-1830848097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, происшествия, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
15:52 11.11.2022 (обновлено: 16:00 11.11.2022)
В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов
В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов, предположительно, из-за работы ПВО
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Около пяти взрывов раздались в пятницу в небе над Новой Каховкой, по предварительным данным, сработала система ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.
В небе, облачном в это время, следов противоракет ПВО видно не было, но были слышны звуки взрывов в воздухе.
Официального подтверждения работы ПВО пока нет.
Ранее представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев сообщил РИА Новости, что украинские войска увеличили интенсивность ракетных обстрелов города и Каховской ГЭС.