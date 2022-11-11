https://ria.ru/20221111/infrastruktura-1830971615.html

Власти Украины назвали сумму, необходимую для восстановления инфраструктуры

Власти Украины назвали сумму, необходимую для восстановления инфраструктуры - РИА Новости, 11.11.2022

Власти Украины назвали сумму, необходимую для восстановления инфраструктуры

Около 203 миллионов долларов необходимо Киеву для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:17

2022-11-11T22:17

2022-11-11T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

киев

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Около 203 миллионов долларов необходимо Киеву для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 миллиардов гривен (около 68 миллионов долларов - ред.). На приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 миллиардов гривен (около 135 миллионов долларов - ред.)", - сказал Шмыгаль на заседании правительства, запись которого опубликована в его Telegram-канале.Шмыгаль отметил, что плановые отключения электроэнергии, в октябре затронувшие более 9 миллионов граждан, будут продолжаться.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф, украина