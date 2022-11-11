https://ria.ru/20221111/inflyatsiya-1830766922.html

ЕК повысила прогноз инфляции в ЕС до 9,3 процента

ЕК повысила прогноз инфляции в ЕС до 9,3 процента - РИА Новости, 11.11.2022

ЕК повысила прогноз инфляции в ЕС до 9,3 процента

Еврокомиссия (ЕК) ощутимо повысила прогнозы инфляции в Евросоюзе на текущий и следующий годы - до 9,3% с 8,3% и до 7% с 4,6% соответственно, следует из ее... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:23

2022-11-11T13:23

2022-11-11T13:23

экономика

еврокомиссия

евросоюз

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ощутимо повысила прогнозы инфляции в Евросоюзе на текущий и следующий годы - до 9,3% с 8,3% и до 7% с 4,6% соответственно, следует из ее сообщения к новому осеннему макроэкономическому прогнозу."Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в течение первых десяти месяцев 2022 года и расширение ценового давления, как предполагается, сместили пик инфляции на конец года и повысили прогноз годового уровня инфляции до 9,3% в ЕС и 8,5% в еврозоне", - говорится в нем.В предыдущем, летнем прогнозе Еврокомиссии, инфляция в Евросоюзе на текущий год предполагалась на уровне 8,3%, а в еврозоне – на 7,6%."Ожидается, что инфляция снизится в 2023 году, но останется высокой на уровне 7,0% в ЕС и 6,1% в зоне евро, перед снижением в 2024 году до 3,0% и 2,6% соответственно", - также отмечается в релизе.В летнем прогнозе на 2023 год инфляция ожидалась на уровне 4,6% в Евросоюзе и 4% в еврозоне.

https://ria.ru/20221111/germaniya-1830686752.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830594042.html

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экономика, еврокомиссия, евросоюз, цены на нефть