Рейтинг@Mail.ru
ЕК повысила прогноз инфляции в ЕС до 9,3 процента - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/inflyatsiya-1830766922.html
ЕК повысила прогноз инфляции в ЕС до 9,3 процента
ЕК повысила прогноз инфляции в ЕС до 9,3 процента - РИА Новости, 11.11.2022
ЕК повысила прогноз инфляции в ЕС до 9,3 процента
Еврокомиссия (ЕК) ощутимо повысила прогнозы инфляции в Евросоюзе на текущий и следующий годы - до 9,3% с 8,3% и до 7% с 4,6% соответственно, следует из ее... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:23
2022-11-11T13:23
экономика
еврокомиссия
евросоюз
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ощутимо повысила прогнозы инфляции в Евросоюзе на текущий и следующий годы - до 9,3% с 8,3% и до 7% с 4,6% соответственно, следует из ее сообщения к новому осеннему макроэкономическому прогнозу."Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в течение первых десяти месяцев 2022 года и расширение ценового давления, как предполагается, сместили пик инфляции на конец года и повысили прогноз годового уровня инфляции до 9,3% в ЕС и 8,5% в еврозоне", - говорится в нем.В предыдущем, летнем прогнозе Еврокомиссии, инфляция в Евросоюзе на текущий год предполагалась на уровне 8,3%, а в еврозоне – на 7,6%."Ожидается, что инфляция снизится в 2023 году, но останется высокой на уровне 7,0% в ЕС и 6,1% в зоне евро, перед снижением в 2024 году до 3,0% и 2,6% соответственно", - также отмечается в релизе.В летнем прогнозе на 2023 год инфляция ожидалась на уровне 4,6% в Евросоюзе и 4% в еврозоне.
https://ria.ru/20221111/germaniya-1830686752.html
https://ria.ru/20221110/ssha-1830594042.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, еврокомиссия, евросоюз, цены на нефть
Экономика, Еврокомиссия, Евросоюз, Цены на нефть
13:23 11.11.2022
 
ЕК повысила прогноз инфляции в ЕС до 9,3 процента

Еврокомиссия повысила прогноз инфляции в ЕС с 8,3 до 9,3 процента на текущий год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) ощутимо повысила прогнозы инфляции в Евросоюзе на текущий и следующий годы - до 9,3% с 8,3% и до 7% с 4,6% соответственно, следует из ее сообщения к новому осеннему макроэкономическому прогнозу.
"Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в течение первых десяти месяцев 2022 года и расширение ценового давления, как предполагается, сместили пик инфляции на конец года и повысили прогноз годового уровня инфляции до 9,3% в ЕС и 8,5% в еврозоне", - говорится в нем.
Знак евро - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
10:16
Годовая инфляция в Германии достигла рекордных 10,4 процента
В предыдущем, летнем прогнозе Еврокомиссии, инфляция в Евросоюзе на текущий год предполагалась на уровне 8,3%, а в еврозоне – на 7,6%.
"Ожидается, что инфляция снизится в 2023 году, но останется высокой на уровне 7,0% в ЕС и 6,1% в зоне евро, перед снижением в 2024 году до 3,0% и 2,6% соответственно", - также отмечается в релизе.
В летнем прогнозе на 2023 год инфляция ожидалась на уровне 4,6% в Евросоюзе и 4% в еврозоне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 18:17
Байден заявил, что США демонстрируют прогресс в снижении инфляции
 
ЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала