В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок. Парламентарий рассказала об этом РИА Новости.Ранее стало известно, что Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой ЛГБТ, жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серию The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch. По словам парламентария, во всех этих видеоиграх ведется пропаганда нетрадиционных ценностей. "Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!", - сказала она.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов для юрлиц.

