https://ria.ru/20221111/igry-1830858805.html
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3 - РИА Новости, 11.11.2022
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:08
2022-11-11T16:08
2022-11-11T16:08
технологии
яна лантратова
госдума рф
компьютерные игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125575/98/1255759878_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fbb37262bf8fa8355cf78ad77c466c03.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок. Парламентарий рассказала об этом РИА Новости.Ранее стало известно, что Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой ЛГБТ, жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серию The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch. По словам парламентария, во всех этих видеоиграх ведется пропаганда нетрадиционных ценностей. "Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!", - сказала она.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов для юрлиц.
https://ria.ru/20220528/igry-1790684442.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125575/98/1255759878_4:0:991:740_1920x0_80_0_0_b403cc3f956e2057e67e1b80e085c649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яна лантратова, госдума рф, компьютерные игры
Технологии, Яна Лантратова, Госдума РФ, Компьютерные игры
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3
Депутат Лантратова включила Assassin's Creed и The Sims 3 в список игр с пропагандой ЛГБТ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок. Парламентарий рассказала об этом РИА Новости.
Ранее стало известно, что Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой ЛГБТ, жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серию The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch. По словам парламентария, во всех этих видеоиграх ведется пропаганда нетрадиционных ценностей. "Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!", - сказала она.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов для юрлиц.