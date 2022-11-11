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В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3 - РИА Новости, 11.11.2022
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В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3 - РИА Новости, 11.11.2022
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:08
2022-11-11T16:08
технологии
яна лантратова
госдума рф
компьютерные игры
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок. Парламентарий рассказала об этом РИА Новости.Ранее стало известно, что Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой ЛГБТ, жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серию The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch. По словам парламентария, во всех этих видеоиграх ведется пропаганда нетрадиционных ценностей. "Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!", - сказала она.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов для юрлиц.
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технологии, яна лантратова, госдума рф, компьютерные игры
Технологии, Яна Лантратова, Госдума РФ, Компьютерные игры
16:08 11.11.2022
 
В Госдуме предложили запретить Assassin's Creed и The Sims 3

Депутат Лантратова включила Assassin's Creed и The Sims 3 в список игр с пропагандой ЛГБТ

© Фото : предоставлено пресс-службой СПЧДепутат Госдумы Яна Лантратова
Депутат Госдумы Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СПЧ
Депутат Госдумы Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова составила список видеоигр с пропагандой ЛГБТ и насилия, которые могут попасть под запрет в случае принятия новых поправок. Парламентарий рассказала об этом РИА Новости.
Ранее стало известно, что Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") подготовила поправку (есть в распоряжении РИА Новости) к законопроекту об ЛГБТ, которая предлагает запрет на распространение видеоигр с пропагандой ЛГБТ, жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
В список вошли несколько игр серии Assassin's Creed и Dragon Age, Life Is Strange, серию The Last of Us, а также шутеры Apex Legends и Overwatch. По словам парламентария, во всех этих видеоиграх ведется пропаганда нетрадиционных ценностей. "Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей!", - сказала она.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов для юрлиц.
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