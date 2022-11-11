https://ria.ru/20221111/genprokuratura-1830805842.html
Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией
Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией - РИА Новости, 11.11.2022
Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией
Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:34
2022-11-11T14:34
2022-11-11T14:38
россия
генеральная прокуратура рф
вудро вильсон
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США", - говорится в сообщении.Уточняется, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.
https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, вудро вильсон, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Вудро Вильсон, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
14:34 11.11.2022 (обновлено: 14:38 11.11.2022)
Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией
Генпрокуратура признала научный центр имени Вильсона нежелательной организацией
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.