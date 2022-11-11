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Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией - РИА Новости, 11.11.2022
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Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией
Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией - РИА Новости, 11.11.2022
Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией
Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:34
2022-11-11T14:38
россия
генеральная прокуратура рф
вудро вильсон
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США", - говорится в сообщении.Уточняется, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.
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россия, генеральная прокуратура рф, вудро вильсон, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Вудро Вильсон, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
14:34 11.11.2022 (обновлено: 14:38 11.11.2022)
 
Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией

Генпрокуратура признала научный центр имени Вильсона нежелательной организацией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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РоссияГенеральная прокуратура РФВудро ВильсонМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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