https://ria.ru/20221111/genprokuratura-1830805842.html

Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией

Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией - РИА Новости, 11.11.2022

Генпрокуратура признала центр имени Вильсона нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:34

2022-11-11T14:34

2022-11-11T14:38

россия

генеральная прокуратура рф

вудро вильсон

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США", - говорится в сообщении.Уточняется, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.Информация о принятом решении направлена в министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.

https://ria.ru/20221028/reestr-1827674360.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, генеральная прокуратура рф, вудро вильсон, министерство юстиции рф (минюст россии)