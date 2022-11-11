https://ria.ru/20221111/gaz-1830941328.html

Цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 11.11.2022

Цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу ускорили темпы снижения до 10% и после роста в предыдущие дни почти до 1250 долларов за тысячу кубометров... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:01

2022-11-11T19:01

2022-11-11T19:10

экономика

цены на нефть

европа

группа газ

нидерланды

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу ускорили темпы снижения до 10% и после роста в предыдущие дни почти до 1250 долларов за тысячу кубометров опускаются до 1050 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги снижением на 4,7%, у 1118 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа на 18.44 мск составляет 1054,2 доллара (–10,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1173 доллара за тысячу кубометров.При этом цены на рынке спот значительно ниже. Стоимость газовых контрактов с поставкой "на день вперед" - 11 ноября - составляет почти 790 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX. При этом средняя цена спотовых контрактов в ноябре еще ниже - около 580 долларов, что примерно вдвое меньше средней расчетной цены фьючерсов в ноябре и в 1,7 раза - средней цены спотовых контрактов в ноябре прошлого года (около 1000 долларов), следует из данных компании Elexys.Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле–мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составляла 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".

https://ria.ru/20221111/gaz-1830854981.html

https://ria.ru/20221111/rumyniya-1830643210.html

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экономика, цены на нефть, европа, группа газ, нидерланды, санкции в отношении россии