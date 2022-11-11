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Цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 11.11.2022
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Цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 11.11.2022
Цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу ускорили темпы снижения до 10% и после роста в предыдущие дни почти до 1250 долларов за тысячу кубометров... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:01
2022-11-11T19:10
экономика
цены на нефть
европа
группа газ
нидерланды
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу ускорили темпы снижения до 10% и после роста в предыдущие дни почти до 1250 долларов за тысячу кубометров опускаются до 1050 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги снижением на 4,7%, у 1118 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа на 18.44 мск составляет 1054,2 доллара (–10,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1173 доллара за тысячу кубометров.При этом цены на рынке спот значительно ниже. Стоимость газовых контрактов с поставкой "на день вперед" - 11 ноября - составляет почти 790 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX. При этом средняя цена спотовых контрактов в ноябре еще ниже - около 580 долларов, что примерно вдвое меньше средней расчетной цены фьючерсов в ноябре и в 1,7 раза - средней цены спотовых контрактов в ноябре прошлого года (около 1000 долларов), следует из данных компании Elexys.Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле–мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составляла 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".
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экономика, цены на нефть, европа, группа газ, нидерланды, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Европа, Группа ГАЗ, Нидерланды, Санкции в отношении России
19:01 11.11.2022 (обновлено: 19:10 11.11.2022)
 
Цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов

ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились до 1050 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу ускорили темпы снижения до 10% и после роста в предыдущие дни почти до 1250 долларов за тысячу кубометров опускаются до 1050 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги снижением на 4,7%, у 1118 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа на 18.44 мск составляет 1054,2 доллара (–10,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1173 доллара за тысячу кубометров.
Территория Хайдахского газового хранилища в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на предстоящую зиму
При этом цены на рынке спот значительно ниже. Стоимость газовых контрактов с поставкой "на день вперед" - 11 ноября - составляет почти 790 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX. При этом средняя цена спотовых контрактов в ноябре еще ниже - около 580 долларов, что примерно вдвое меньше средней расчетной цены фьючерсов в ноябре и в 1,7 раза - средней цены спотовых контрактов в ноябре прошлого года (около 1000 долларов), следует из данных компании Elexys.
Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле–мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составляла 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".
Атомная электростанция Чернавода - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаГруппа ГАЗНидерландыСанкции в отношении России
 
 
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