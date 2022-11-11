https://ria.ru/20221111/gaubitsy-1830764635.html

Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства

Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства - РИА Новости, 11.11.2022

Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства

Российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и "Акация" в ЛНР и Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:17

2022-11-11T13:17

2022-11-11T13:17

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и "Акация" в ЛНР и Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц "Акация", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221111/pereprava-1830760566.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины