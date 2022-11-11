https://ria.ru/20221111/gaubitsy-1830764635.html
Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства
Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства - РИА Новости, 11.11.2022
Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства
Российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и "Акация" в ЛНР и Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:17
2022-11-11T13:17
2022-11-11T13:17
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и "Акация" в ЛНР и Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц "Акация", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221111/pereprava-1830760566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства
Российские силы подавили взводы украинских гаубиц M777 американского производства