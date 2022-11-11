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Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/gaubitsy-1830764635.html
Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства
Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства - РИА Новости, 11.11.2022
Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства
Российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и "Акация" в ЛНР и Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:17
2022-11-11T13:17
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и "Акация" в ЛНР и Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц "Акация", - говорится в сообщении.
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россия
харьковская область
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россия, харьковская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:17 11.11.2022
 
Российские силы подавили украинские гаубицы M777 американского производства

Российские силы подавили взводы украинских гаубиц M777 американского производства

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота миномётного расчета
Работа миномётного расчета - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа миномётного расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российская артиллерия за минувшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы подавила взводы украинских гаубиц M777 и "Акация" в ЛНР и Харьковской области, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлен взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Кроме того, в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики подавлен взвод украинских самоходных гаубиц "Акация", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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