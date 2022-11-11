https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830816409.html
Никто не сможет разобщить народы России и Франции, заявил посол в Париже
Никто не сможет разобщить народы России и Франции, заявил посол в Париже - РИА Новости, 11.11.2022
Никто не сможет разобщить народы России и Франции, заявил посол в Париже
Никто не сможет разобщить народы России и Франции, несмотря на все перипетии в международных отношениях, в Москве готовы к продолжению отношений, заявил... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:57
2022-11-11T14:57
2022-11-11T14:57
в мире
алексей мешков
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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Никто не сможет разобщить народы России и Франции, несмотря на все перипетии в международных отношениях, в Москве готовы к продолжению отношений, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.Посол РФ в пятницу принял участие в церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции в ходе Первой мировой войны."Я убежден, что сегодня, несмотря на все перипетии в международных отношениях, наши народы, народы России и Франции, найдут в себе силы и мужество помнить о подвиге своих дедов, прадедов и продолжат поступательное развитие отношений между нашими странами. Я убежден в этом потому, что знаю, что в России готовы к продолжению отношений", - сказал посол журналистам.Он рассказал, что многие сотрудники посольства в пятницу выехали в различные коммуны Франции, куда их пригласили на церемонию возложения венков к могилам русских солдат. "Мы были тронуты. Это меня еще раз убеждает в том, что разобщить наши народы никто не сможет", - заключил Мешков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, алексей мешков, россия, франция
В мире, Алексей Мешков, Россия, Франция
Никто не сможет разобщить народы России и Франции, заявил посол в Париже
Посол в Париже Мешков считает, что никто не сможет разобщить народы России и Франции
ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Никто не сможет разобщить народы России и Франции, несмотря на все перипетии в международных отношениях, в Москве готовы к продолжению отношений, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.
Посол РФ в пятницу принял участие в церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции в ходе Первой мировой войны.
"Я убежден, что сегодня, несмотря на все перипетии в международных отношениях, наши народы, народы России и Франции, найдут в себе силы и мужество помнить о подвиге своих дедов, прадедов и продолжат поступательное развитие отношений между нашими странами. Я убежден в этом потому, что знаю, что в России готовы к продолжению отношений", - сказал посол журналистам.
Он рассказал, что многие сотрудники посольства в пятницу выехали в различные коммуны Франции, куда их пригласили на церемонию возложения венков к могилам русских солдат. "Мы были тронуты. Это меня еще раз убеждает в том, что разобщить наши народы никто не сможет", - заключил Мешков.