https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830786036.html

Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции

Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции - РИА Новости, 11.11.2022

Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции

Французские власти занимают жесткую антироссийскую позицию, поэтому официальные отношения между странами оставляют желать лучшего, заявил посол России в Париже... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:02

2022-11-11T14:02

2022-11-11T14:02

в мире

франция

россия

алексей мешков

сергей лавров

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Французские власти занимают жесткую антироссийскую позицию, поэтому официальные отношения между странами оставляют желать лучшего, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.Российский посол в пятницу принял участие в церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции в ходе Первой мировой войны."Официальные отношения между Россией и Францией, конечно, оставляют желать много лучшего, потому что ситуация непростая: как вы видите, французские официальные лица занимают достаточно жесткую антироссийскую позицию", - сказал Мешков журналистам после церемонии.Он напомнил, что Франция поставляет Украине вооружения и из французских гаубиц CAESAR стреляют по мирным городам Донбасса."Поэтому, конечно, говорить о каком-то позитиве сегодня не приходится", - заключил российский дипломат.Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть таких гаубиц. Также Париж планирует направить Киеву радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830661102.html

https://ria.ru/20221110/gaubitsy-1830385274.html

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россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, россия, алексей мешков, сергей лавров, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина