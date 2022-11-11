Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830786036.html
Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции
Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции - РИА Новости, 11.11.2022
Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции
Французские власти занимают жесткую антироссийскую позицию, поэтому официальные отношения между странами оставляют желать лучшего, заявил посол России в Париже... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:02
2022-11-11T14:02
в мире
франция
россия
алексей мешков
сергей лавров
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772011286_0:271:2892:1898_1920x0_80_0_0_677db04c88c21502f02285ae83e3afef.jpg
ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Французские власти занимают жесткую антироссийскую позицию, поэтому официальные отношения между странами оставляют желать лучшего, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.Российский посол в пятницу принял участие в церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции в ходе Первой мировой войны."Официальные отношения между Россией и Францией, конечно, оставляют желать много лучшего, потому что ситуация непростая: как вы видите, французские официальные лица занимают достаточно жесткую антироссийскую позицию", - сказал Мешков журналистам после церемонии.Он напомнил, что Франция поставляет Украине вооружения и из французских гаубиц CAESAR стреляют по мирным городам Донбасса."Поэтому, конечно, говорить о каком-то позитиве сегодня не приходится", - заключил российский дипломат.Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть таких гаубиц. Также Париж планирует направить Киеву радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830661102.html
https://ria.ru/20221110/gaubitsy-1830385274.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772011286_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_b4969c178bfa36cbd66b6ff9b712c5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, алексей мешков, сергей лавров, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
В мире, Франция, Россия, Алексей Мешков, Сергей Лавров, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
14:02 11.11.2022
 
Посол России в Париже заявил о жесткой антироссийской позиции Франции

Посол в Париже Мешков заявил, что отношения России и Франции оставляют желать лучшего

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Французские власти занимают жесткую антироссийскую позицию, поэтому официальные отношения между странами оставляют желать лучшего, заявил посол России в Париже Алексей Мешков.
Российский посол в пятницу принял участие в церемонии возложения венка к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые воевали во Франции в ходе Первой мировой войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения военной базы НАТО - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 07:20
Эксперт прокомментировал рост бюджета войск Франции
"Официальные отношения между Россией и Францией, конечно, оставляют желать много лучшего, потому что ситуация непростая: как вы видите, французские официальные лица занимают достаточно жесткую антироссийскую позицию", - сказал Мешков журналистам после церемонии.
Он напомнил, что Франция поставляет Украине вооружения и из французских гаубиц CAESAR стреляют по мирным городам Донбасса.
"Поэтому, конечно, говорить о каком-то позитиве сегодня не приходится", - заключил российский дипломат.
Франция уже поставила Украине 18 артиллерийских установок CAESAR, в ближайшее время она передаст Киеву еще шесть таких гаубиц. Также Париж планирует направить Киеву радары, системы и ракеты ПВО. Французские СМИ сообщали, что Украине также направят около 20 бронетранспортеров Bastion.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 01:57
Во Франции назвали сроки поставок еще шести гаубиц CEASAR на Украину
 
В миреФранцияРоссияАлексей МешковСергей ЛавровНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала