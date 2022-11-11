https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830661102.html

Эксперт прокомментировал рост бюджета войск Франции

Эксперт прокомментировал рост бюджета войск Франции - РИА Новости, 11.11.2022

Эксперт прокомментировал рост бюджета войск Франции

Увеличение расходов на оборонную промышленность Франции вызовет споры в обществе, но французская армия нуждается в модернизации и современных вооружениях,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:20

2022-11-11T07:20

2022-11-11T07:20

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Увеличение расходов на оборонную промышленность Франции вызовет споры в обществе, но французская армия нуждается в модернизации и современных вооружениях, устаревших за годы сокращенного бюджета, заявил РИА Новости эксперт по политике безопасности и обороны французского Института международных и стратегических отношений (IRIS), генерал авиации Жан-Клод Алар."В конечном итоге это вопрос балансирования различных статей расходов, которые осуществляет государство. Безусловно, разразятся политические споры на этот счет. Но в обществе есть понимание того, что армия была недофинансирована и что ее необходимо иметь для безопасности и обороны, а это требует инвестиций", - сказал собеседник агентства.Алар отметил, что "вопрос бюджета французской армии является проблемным на протяжении уже трех десятилетий" и даже 2% от ВВП будет недостаточно. Он напомнил, что Германия одобрила выделение дополнительных 100 миллиардов евро на нужды армии.Эксперт добавил, что конфликт на Украине выявил недостаток ключевых вооружений во Франции."Мы наблюдаем за конфликтом на Украине и понимаем, что там задействовано много артиллерии. У нас же – менее сотни артиллерийских установок. То же касается и боевых самолетов, танков, количество которых недостаточно. Мы видим, что конфликты будущего – это атаки баллистическими и крылатыми ракетами. Для того чтобы их перехватывать, нужны радары, ракеты класса "земля-воздух", которых у нас с десяток. Это ничтожно мало. У нас также недостаточно больших боевых дронов. Их около полудюжины", - сказал Алар.Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду с программной речью о новой военной стратегии страны, призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику на фоне конфликта на Украине. Согласно закону о расходах на оборону на 2019-2025 годы, Франция к 2025 году должна довести бюджет министерства обороны до 2% ВВП, что означает около 50 миллиардов евро.В 2023 году бюджет французского военного ведомства составит 43,9 миллиардов. Закон о расходах на оборону на 2024-2030 год, предполагающий дальнейшее увеличение бюджета вооруженных сил, будет передан в парламент Франции в начале 2023 года.

https://ria.ru/20221110/oborona-1830575656.html

https://ria.ru/20221110/frantsiya-1830386968.html

франция

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в мире, эммануэль макрон, франция, украина, германия, парламент франции