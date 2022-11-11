https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830661102.html
Эксперт прокомментировал рост бюджета войск Франции
Эксперт прокомментировал рост бюджета войск Франции - РИА Новости, 11.11.2022
Эксперт прокомментировал рост бюджета войск Франции
Увеличение расходов на оборонную промышленность Франции вызовет споры в обществе, но французская армия нуждается в модернизации и современных вооружениях,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:20
2022-11-11T07:20
2022-11-11T07:20
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
германия
парламент франции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153275/65/1532756550_0:0:5001:2814_1920x0_80_0_0_1a26ebfe2bcc8033bb25c573a90c2ba5.jpg
ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Увеличение расходов на оборонную промышленность Франции вызовет споры в обществе, но французская армия нуждается в модернизации и современных вооружениях, устаревших за годы сокращенного бюджета, заявил РИА Новости эксперт по политике безопасности и обороны французского Института международных и стратегических отношений (IRIS), генерал авиации Жан-Клод Алар."В конечном итоге это вопрос балансирования различных статей расходов, которые осуществляет государство. Безусловно, разразятся политические споры на этот счет. Но в обществе есть понимание того, что армия была недофинансирована и что ее необходимо иметь для безопасности и обороны, а это требует инвестиций", - сказал собеседник агентства.Алар отметил, что "вопрос бюджета французской армии является проблемным на протяжении уже трех десятилетий" и даже 2% от ВВП будет недостаточно. Он напомнил, что Германия одобрила выделение дополнительных 100 миллиардов евро на нужды армии.Эксперт добавил, что конфликт на Украине выявил недостаток ключевых вооружений во Франции."Мы наблюдаем за конфликтом на Украине и понимаем, что там задействовано много артиллерии. У нас же – менее сотни артиллерийских установок. То же касается и боевых самолетов, танков, количество которых недостаточно. Мы видим, что конфликты будущего – это атаки баллистическими и крылатыми ракетами. Для того чтобы их перехватывать, нужны радары, ракеты класса "земля-воздух", которых у нас с десяток. Это ничтожно мало. У нас также недостаточно больших боевых дронов. Их около полудюжины", - сказал Алар.Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду с программной речью о новой военной стратегии страны, призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику на фоне конфликта на Украине. Согласно закону о расходах на оборону на 2019-2025 годы, Франция к 2025 году должна довести бюджет министерства обороны до 2% ВВП, что означает около 50 миллиардов евро.В 2023 году бюджет французского военного ведомства составит 43,9 миллиардов. Закон о расходах на оборону на 2024-2030 год, предполагающий дальнейшее увеличение бюджета вооруженных сил, будет передан в парламент Франции в начале 2023 года.
https://ria.ru/20221110/oborona-1830575656.html
https://ria.ru/20221110/frantsiya-1830386968.html
франция
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153275/65/1532756550_0:0:4411:3308_1920x0_80_0_0_880e15363a0c3f6e1bc693c64b0f464e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, франция, украина, германия, парламент франции
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, Германия, Парламент Франции
Эксперт прокомментировал рост бюджета войск Франции
Генерал авиации Жан-Клод Алар заявил, что французская армия нуждается в модернизации
ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Увеличение расходов на оборонную промышленность Франции вызовет споры в обществе, но французская армия нуждается в модернизации и современных вооружениях, устаревших за годы сокращенного бюджета, заявил РИА Новости эксперт по политике безопасности и обороны французского Института международных и стратегических отношений (IRIS), генерал авиации Жан-Клод Алар.
"В конечном итоге это вопрос балансирования различных статей расходов, которые осуществляет государство. Безусловно, разразятся политические споры на этот счет. Но в обществе есть понимание того, что армия была недофинансирована и что ее необходимо иметь для безопасности и обороны, а это требует инвестиций", - сказал собеседник агентства.
Алар отметил, что "вопрос бюджета французской армии является проблемным на протяжении уже трех десятилетий" и даже 2% от ВВП будет недостаточно. Он напомнил, что Германия
одобрила выделение дополнительных 100 миллиардов евро на нужды армии.
"Бюджет был сокращен, военным недоплачивали, и на протяжении последних лет военное оборудование устарело, экипировка состарилась. Сегодня нам приходится сталкиваться с угрозами так называемой войны высокой интенсивности, для которой у нас нет необходимого оборудования", - сказал аналитик.
Эксперт добавил, что конфликт на Украине
выявил недостаток ключевых вооружений во Франции.
"Мы наблюдаем за конфликтом на Украине и понимаем, что там задействовано много артиллерии. У нас же – менее сотни артиллерийских установок. То же касается и боевых самолетов, танков, количество которых недостаточно. Мы видим, что конфликты будущего – это атаки баллистическими и крылатыми ракетами. Для того чтобы их перехватывать, нужны радары, ракеты класса "земля-воздух", которых у нас с десяток. Это ничтожно мало. У нас также недостаточно больших боевых дронов. Их около полудюжины", - сказал Алар.
Президент Франции Эммануэль Макрон
, выступая в среду с программной речью о новой военной стратегии страны, призвал мобилизовать оборонную промышленность и экономику на фоне конфликта на Украине. Согласно закону о расходах на оборону на 2019-2025 годы, Франция к 2025 году должна довести бюджет министерства обороны до 2% ВВП, что означает около 50 миллиардов евро.
В 2023 году бюджет французского военного ведомства составит 43,9 миллиардов. Закон о расходах на оборону на 2024-2030 год, предполагающий дальнейшее увеличение бюджета вооруженных сил, будет передан в парламент Франции
в начале 2023 года.