https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830659854.html

Париж ищет сближения с Лондоном в вопросах обороны, заявил эксперт

Париж ищет сближения с Лондоном в вопросах обороны, заявил эксперт - РИА Новости, 11.11.2022

Париж ищет сближения с Лондоном в вопросах обороны, заявил эксперт

Многочисленные разногласия с Германией, в особенности в вопросах обороны, изолировали Францию в ЕС, и Париж будет искать сближения с Лондоном, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:05

2022-11-11T07:05

2022-11-11T07:05

в мире

эммануэль макрон

франция

германия

париж

евросоюз

нато

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ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Многочисленные разногласия с Германией, в особенности в вопросах обороны, изолировали Францию в ЕС, и Париж будет искать сближения с Лондоном, сообщил РИА Новости эксперт по политике безопасности и обороны французского Института международных и стратегических отношений (IRIS), генерал авиации Жан-Клод Алар.Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в среду с программной речью о новой военной стратегии страны, призвал Германию укрепить стратегическое партнерство с Францией в оборонной сфере. Однако, по мнению военного эксперта, позиции двух стран в вопросах обороны расходятся."Я думаю, что здесь все как раз наоборот. У нас было партнерство с Германией, но сейчас стратегический альянс Франции и Германии разваливается – особенно в вопросе обороны. У нас было множество совместных проектов, которые все затухли: создание совместного вертолета Tiger, создание будущей системы ПРО, нового танка. Немцы также забросили программу совместного морского патрулирования. Так что мы скорее находимся на стадии ослабления, а не укрепления этого партнерства", - сказал собеседник агентства.Макрон в то же время анонсировал проведение двустороннего франко-британского саммита по вопросам обороны в начале 2023 года. Алар отметил, что, не получив поддержки Берлина в создании объединенной оборонной стратегии ЕС, Париж начнет сближаться с Лондоном."Это самый солидный партнер, какого Франция могла бы иметь. Германия тяготеет к США, и Франция оказывается довольно изолированной. С Великобританией же наблюдается сближение. Мы уже сотрудничаем в плане военных операций. Франция также помогает Лондону в разработке ядерных вооружений, и это серьезный столп франко-британской военной кооперации", - отметил он.Как отмечали СМИ, отношения Францией и Германией в последнее время являются напряженными. Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году. Также у Берлина и Парижа нет согласия по таким вопросам, как совместный проект Франции, Германии и Испании по разработке нового европейского истребителя Future Combat Air System (FCAS) и франко-германский проект танка Main Ground Combat System (MGCS).

https://ria.ru/20221110/oborona-1830575656.html

https://ria.ru/20221110/frantsiya-1830386968.html

франция

германия

париж

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в мире, эммануэль макрон, франция, германия, париж, евросоюз, нато