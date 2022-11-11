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В Финляндии примут меры для предотвращения дефицита электроэнергии зимой - РИА Новости, 11.11.2022
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В Финляндии примут меры для предотвращения дефицита электроэнергии зимой
В Финляндии примут меры для предотвращения дефицита электроэнергии зимой - РИА Новости, 11.11.2022
В Финляндии примут меры для предотвращения дефицита электроэнергии зимой
Финская электросетевая компания Fingrid со следующего месяца предложит предприятиям государственного и частного сектора поддержку для предотвращения возможного... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:07
2022-11-11T17:07
экономика
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Финская электросетевая компания Fingrid со следующего месяца предложит предприятиям государственного и частного сектора поддержку для предотвращения возможного дефицита электроэнергии грядущей зимой, сообщили в компании."Fingrid вводит новую добровольную процедуру поддержки энергосистемы для компаний и государственного сектора с целью предотвращения дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении. Как следует из сообщения, возможный дефицит будет покрываться регулированием спроса в промышленности, а также резервными генераторами.Отмечается, что Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и будет осуществлять процедуру поддержки на третьем уровне "Высокий риск дефицита электроэнергии". Ожидается, что подробный план участия организаций в данной процедуре финская электросетевая компания обнародует на специальном мероприятии 17 ноября.
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экономика, финляндия
Экономика, Финляндия
17:07 11.11.2022
 
В Финляндии примут меры для предотвращения дефицита электроэнергии зимой

Компания Fingrid предложит поддержку предприятиям во избежание дефицита энергии зимой

© Fotolia / Oleg PodzorovВид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Fotolia / Oleg Podzorov
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Финская электросетевая компания Fingrid со следующего месяца предложит предприятиям государственного и частного сектора поддержку для предотвращения возможного дефицита электроэнергии грядущей зимой, сообщили в компании.
"Fingrid вводит новую добровольную процедуру поддержки энергосистемы для компаний и государственного сектора с целью предотвращения дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении. Как следует из сообщения, возможный дефицит будет покрываться регулированием спроса в промышленности, а также резервными генераторами.
Отмечается, что Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и будет осуществлять процедуру поддержки на третьем уровне "Высокий риск дефицита электроэнергии". Ожидается, что подробный план участия организаций в данной процедуре финская электросетевая компания обнародует на специальном мероприятии 17 ноября.
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