https://ria.ru/20221111/finlyandiya-1830892022.html

В Финляндии примут меры для предотвращения дефицита электроэнергии зимой

В Финляндии примут меры для предотвращения дефицита электроэнергии зимой - РИА Новости, 11.11.2022

В Финляндии примут меры для предотвращения дефицита электроэнергии зимой

Финская электросетевая компания Fingrid со следующего месяца предложит предприятиям государственного и частного сектора поддержку для предотвращения возможного... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:07

2022-11-11T17:07

2022-11-11T17:07

экономика

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя — РИА Новости. Финская электросетевая компания Fingrid со следующего месяца предложит предприятиям государственного и частного сектора поддержку для предотвращения возможного дефицита электроэнергии грядущей зимой, сообщили в компании."Fingrid вводит новую добровольную процедуру поддержки энергосистемы для компаний и государственного сектора с целью предотвращения дефицита электроэнергии", - говорится в сообщении. Как следует из сообщения, возможный дефицит будет покрываться регулированием спроса в промышленности, а также резервными генераторами.Отмечается, что Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и будет осуществлять процедуру поддержки на третьем уровне "Высокий риск дефицита электроэнергии". Ожидается, что подробный план участия организаций в данной процедуре финская электросетевая компания обнародует на специальном мероприятии 17 ноября.

https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html

финляндия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, финляндия