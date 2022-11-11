https://ria.ru/20221111/finansirovanie-1830874693.html

ВТБ профинансирует строительство крупных жилищных проектов в Казани

ВТБ профинансирует строительство крупных жилищных проектов в Казани - РИА Новости, 11.11.2022

ВТБ профинансирует строительство крупных жилищных проектов в Казани

ВТБ предоставит финансирование на реализацию новых проектов жилищного строительства в Татарстане, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:32

2022-11-11T16:32

2022-11-11T16:33

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВТБ предоставит финансирование на реализацию новых проектов жилищного строительства в Татарстане, сообщает пресс-служба банка.В частности, 1,2 миллиарда рублей будут направлены на строительство первой очереди нового жилого микрорайона в рамках проекта комплексной застройки территории в Зеленодольском районе Татарстана. Проект реализует специализированный застройщик "Зеленая Долина" (группа компаний MIR Group). Он будет включать жилой микрорайон, состоящий из 17 многоквартирных домов общей площадью 135 тысяч квадратных метров, детского сада и спорткомплекса, а также индустриального парка и загородного комплекса для семейного отдыха на берегу Волги. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 18 миллиардов рублей, срок реализации запланирован до 2028 года. Финансируемая банком первая очередь из двух домов будет сдана в 2024 году.Соответствующее соглашение подписано на прошедшей в Казани конференции "Жилое строительство: тренды, финансирование, новые возможности".Кроме того, в рамках еще одного подписанного соглашения ВТБ предоставит финансирование на 5,4 миллиарда рублей компании "Унистрой" (входит в "Джи-групп"). Более 3 миллиардов рублей будут направлены на строительство дома бизнес-класса в составе ЖК ART City в центре Казани. Объект планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. ВТБ также профинансирует на 2,4 миллиарда рублей сделку "Джи-групп" по приобретению двух земельных участков в Екатеринбурге площадью 4 и 5 гектаров."Оказывать поддержку строителям для выполнения намеченных планов – стратегическая задача ВТБ. С начала года мы нарастили кредитный портфель предприятий отрасли в Татарстане на 40% − до 16,8 миллиардов рублей и продолжаем заключать соглашения о финансировании новых проектов. Среди них не только строительство жилья и социальных объектов в городах республики, но и крупные проекты в других регионах России. Уверен, что расширение бизнеса наших партнеров будет способствовать развитию строительной отрасли и общему росту региональной экономики", − сказал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко, поставивший подпись под соглашениями.Пресс-служба напоминает, что ВТБ – один из лидеров кредитования девелоперов в России. С начала года кредитный портфель предприятий строительной сферы (жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов) среднего и малого бизнеса вырос на 20% и превысил 478 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221110/kreditovanie-1830517554.html

https://realty.ria.ru/20220922/krasnodar-1818742715.html

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Алёна Пава

втб, казань, россия, жилье, зеленодольский район, новости компаний - экономика