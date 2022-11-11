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В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221111/festivalivrita-1830512955.html
В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита
В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита
Фестиваль иврита пройдет в Израильском культурном центре "Натив" 13 ноября, сообщается в пресс-релизе мероприятия. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T02:02
2022-11-11T02:02
туризм
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израиль
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туризм
кино
литература
культура
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Фестиваль иврита пройдет в Израильском культурном центре "Натив" 13 ноября, сообщается в пресс-релизе мероприятия.В программе — уроки и лекции от преподавателей, показы израильского кино, квесты, настольные игры, мастер-классы по каллиграфии и вязанию узлов, танцевальные шоу.Кроме того, участников ждут лекции об истории возникновения языка, израильской литературе и культуре, а также моде и рекламе.На протяжении всего дня напротив главной сцены будут работать фудкорнер с традиционной кухней и музейная лавка.Фестиваль пройдет уже в пятый раз. Организаторы — "центр "Натив" совместно с Посольством Израиля в России и Еврейским музеем и центром толерантности.
https://ria.ru/20221109/turizm-1830146892.html
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Туризм, Москва, Израиль, Новости - Туризм, Туризм, кино, Литература, Культура, Новости культуры
02:02 11.11.2022
 
В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита

Фестиваль иврита пройдет в Москве 13 ноября

© Фото : предоставлено еврейской молодежной организацией "Гилель"Урок иврита. Архивное фото
Урок иврита. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : предоставлено еврейской молодежной организацией "Гилель"
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Фестиваль иврита пройдет в Израильском культурном центре "Натив" 13 ноября, сообщается в пресс-релизе мероприятия.
В программе — уроки и лекции от преподавателей, показы израильского кино, квесты, настольные игры, мастер-классы по каллиграфии и вязанию узлов, танцевальные шоу.
Кроме того, участников ждут лекции об истории возникновения языка, израильской литературе и культуре, а также моде и рекламе.
На протяжении всего дня напротив главной сцены будут работать фудкорнер с традиционной кухней и музейная лавка.
Фестиваль пройдет уже в пятый раз. Организаторы — "центр "Натив" совместно с Посольством Израиля в России и Еврейским музеем и центром толерантности.
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