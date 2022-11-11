https://ria.ru/20221111/festivalivrita-1830512955.html

В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита

В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита - РИА Новости, 11.11.2022

В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита

Фестиваль иврита пройдет в Израильском культурном центре "Натив" 13 ноября, сообщается в пресс-релизе мероприятия. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T02:02

2022-11-11T02:02

2022-11-11T02:02

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Фестиваль иврита пройдет в Израильском культурном центре "Натив" 13 ноября, сообщается в пресс-релизе мероприятия.В программе — уроки и лекции от преподавателей, показы израильского кино, квесты, настольные игры, мастер-классы по каллиграфии и вязанию узлов, танцевальные шоу.Кроме того, участников ждут лекции об истории возникновения языка, израильской литературе и культуре, а также моде и рекламе.На протяжении всего дня напротив главной сцены будут работать фудкорнер с традиционной кухней и музейная лавка.Фестиваль пройдет уже в пятый раз. Организаторы — "центр "Натив" совместно с Посольством Израиля в России и Еврейским музеем и центром толерантности.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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