https://ria.ru/20221111/festivalivrita-1830512955.html
В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита
В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита - РИА Новости, 11.11.2022
В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита
Фестиваль иврита пройдет в Израильском культурном центре "Натив" 13 ноября, сообщается в пресс-релизе мероприятия. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T02:02
2022-11-11T02:02
2022-11-11T02:02
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Фестиваль иврита пройдет в Израильском культурном центре "Натив" 13 ноября, сообщается в пресс-релизе мероприятия.В программе — уроки и лекции от преподавателей, показы израильского кино, квесты, настольные игры, мастер-классы по каллиграфии и вязанию узлов, танцевальные шоу.Кроме того, участников ждут лекции об истории возникновения языка, израильской литературе и культуре, а также моде и рекламе.На протяжении всего дня напротив главной сцены будут работать фудкорнер с традиционной кухней и музейная лавка.Фестиваль пройдет уже в пятый раз. Организаторы — "центр "Натив" совместно с Посольством Израиля в России и Еврейским музеем и центром толерантности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, израиль, новости - туризм, туризм, кино, литература, культура, новости культуры
Туризм, Москва, Израиль, Новости - Туризм, Туризм, кино, Литература, Культура, Новости культуры
В Москве при поддержке посольства Израиля пройдет Фестиваль иврита
Фестиваль иврита пройдет в Москве 13 ноября
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Фестиваль иврита пройдет в Израильском культурном центре "Натив" 13 ноября, сообщается в пресс-релизе мероприятия.
В программе — уроки и лекции от преподавателей, показы израильского кино, квесты, настольные игры, мастер-классы по каллиграфии и вязанию узлов, танцевальные шоу.
Кроме того, участников ждут лекции об истории возникновения языка, израильской литературе и культуре, а также моде и рекламе.
На протяжении всего дня напротив главной сцены будут работать фудкорнер с традиционной кухней и музейная лавка.
Фестиваль пройдет уже в пятый раз. Организаторы — "центр "Натив" совместно с Посольством Израиля
в России
и Еврейским музеем и центром толерантности.