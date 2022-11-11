https://ria.ru/20221111/festival-1830815041.html

Фестиваль "Шерегешфест" открыл сезон на горнолыжном курорте в Кузбассе

Фестиваль "Шерегешфест" открыл сезон на горнолыжном курорте в Кузбассе - РИА Новости, 11.11.2022

Фестиваль "Шерегешфест" открыл сезон на горнолыжном курорте в Кузбассе

Кузбасский курорт Шерегеш первым в России открыл горнолыжный сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:55

2022-11-11T14:55

2022-11-11T14:55

сергей цивилев

россия

таштагольский район

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 11 ноя – РИА Новости. Кузбасский курорт Шерегеш первым в России открыл горнолыжный сезон, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.Как сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района, выпадение снега в Шерегеше, который не тает, началось неделю назад. Он идет ежедневно небольшими порциями.Сообщалось, что первый снег выпал на горе Мустаг горнолыжного курорта "Шерегеш" 18 августа.Как уточняли в агентстве по туризму Кузбасса, праздничные мероприятия по случаю открытия горнолыжного сезона проходят в рамках ежегодного фестиваля "Шерегешфест" с 11 по 13 ноября. В пятницу открытие горнолыжного сезона началось с парада спуска инструкторов.Основные мероприятия пройдут 12 ноября. В программе мастер-классы от спортсменов российской сборной – мастера спорта международного класса Ильи Витюгова и мастера спорта России Виктории Черниковой, шаманский обряд благопожелания, зрелищный спуск-парад всех инструкторских школ Шерегеша, батл между лыжниками и сноубордистами, соревнования по фристайлу на крупный денежный приз. Специальный гость — сибирский райдер, экс-прорайдер Joint snowboards Алексей Batman Батманов.В Секторе Е 12 и 13 ноября состоятся матч-соревнования по волейболу на снегу среди мужских и женских команд в рамках подготовки к играм "Дети Азии".Субботним вечером на главной сцене в Секторе А выступят кавер-группа и хэдлайнер открытия сезона Сергей Бобунец – лидер группы "Смысловые галлюцинации", участник марафона "Zа Россию".К началу нового горнолыжного сезона в "Шерегеше" открылось более 90 гостиниц, отелей, гостевых домов с номерным фондом 4300 мест.

https://ria.ru/20221107/turizm-1829648922.html

https://ria.ru/20221031/turizm-1828156379.html

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таштагольский район

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей цивилев, россия, таштагольский район, кемеровская область