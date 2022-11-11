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СМИ раскрыли суровую правду для Европы - РИА Новости, 11.11.2022
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СМИ раскрыли суровую правду для Европы
СМИ раскрыли суровую правду для Европы - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ раскрыли суровую правду для Европы
Европейские страны столкнутся с суровой зимой, поскольку экономика ЕС как минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии, передает... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:44
2022-11-11T17:04
экономика
владимир путин
европа
цены на нефть
сша
германия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с суровой зимой, поскольку экономика ЕС как минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии.По информации ЕК, рост цен будет составлять в среднем 8,5 процента в этом году и 6,1 процента в следующем году."Инфляция в октябре достигла нового максимума за всю историю евро — 10,7 процента. На фоне повышенной неопределенности, высокого давления цен на энергоносители, снижения покупательной способности частных домохозяйств и ужесточения условий финансирования ожидается, что ЕС впадет в рецессию. А усиление ценового давления приведет к переносу пика инфляции на конец года", — говорится в публикации.Такие прогнозы делают еще более очевидными проблемы, с которыми столкнулись правительства и центральные банки в Европе."Европейским лидерам будет сложно преодолеть энергетический шок, вызванный подорожанием топлива, особенно во время зимних холодов", — отмечается в статье. Уточнятся, что сильнее всего сложившаяся ситуация скажется на экономиках Германии и Швеции.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221110/rossiya-1830591387.html
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экономика, владимир путин, европа, цены на нефть, сша, германия, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Владимир Путин, Европа, Цены на нефть, США, Германия, Евросоюз, Еврокомиссия
16:44 11.11.2022 (обновлено: 17:04 11.11.2022)
 
СМИ раскрыли суровую правду для Европы

Bloomberg: Евросоюз ждет суровая зима из-за рецессии в экономике

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с суровой зимой, поскольку экономика ЕС как минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии.
По информации ЕК, рост цен будет составлять в среднем 8,5 процента в этом году и 6,1 процента в следующем году.
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"Инфляция в октябре достигла нового максимума за всю историю евро — 10,7 процента. На фоне повышенной неопределенности, высокого давления цен на энергоносители, снижения покупательной способности частных домохозяйств и ужесточения условий финансирования ожидается, что ЕС впадет в рецессию. А усиление ценового давления приведет к переносу пика инфляции на конец года", — говорится в публикации.
Такие прогнозы делают еще более очевидными проблемы, с которыми столкнулись правительства и центральные банки в Европе.
"Европейским лидерам будет сложно преодолеть энергетический шок, вызванный подорожанием топлива, особенно во время зимних холодов", — отмечается в статье.
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