https://ria.ru/20221111/evropa-1830880936.html

СМИ раскрыли суровую правду для Европы

СМИ раскрыли суровую правду для Европы - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ раскрыли суровую правду для Европы

Европейские страны столкнутся с суровой зимой, поскольку экономика ЕС как минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии, передает... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:44

2022-11-11T16:44

2022-11-11T17:04

экономика

владимир путин

европа

цены на нефть

сша

германия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Европейские страны столкнутся с суровой зимой, поскольку экономика ЕС как минимум до конца первого квартала 2023 года будет находиться в рецессии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии.По информации ЕК, рост цен будет составлять в среднем 8,5 процента в этом году и 6,1 процента в следующем году."Инфляция в октябре достигла нового максимума за всю историю евро — 10,7 процента. На фоне повышенной неопределенности, высокого давления цен на энергоносители, снижения покупательной способности частных домохозяйств и ужесточения условий финансирования ожидается, что ЕС впадет в рецессию. А усиление ценового давления приведет к переносу пика инфляции на конец года", — говорится в публикации.Такие прогнозы делают еще более очевидными проблемы, с которыми столкнулись правительства и центральные банки в Европе."Европейским лидерам будет сложно преодолеть энергетический шок, вызванный подорожанием топлива, особенно во время зимних холодов", — отмечается в статье. Уточнятся, что сильнее всего сложившаяся ситуация скажется на экономиках Германии и Швеции.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221110/rossiya-1830591387.html

https://ria.ru/20221108/strakh-1830071098.html

https://ria.ru/20221026/gaz-1826983316.html

европа

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, европа, цены на нефть, сша, германия, евросоюз, еврокомиссия