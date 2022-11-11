Рейтинг@Mail.ru
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/evrokomissiya-1830898328.html
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС - РИА Новости, 11.11.2022
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит набросок механизма корректировки газового рынка в Евросоюзе для ограничения чрезмерно высоких цен, законопроект РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:19
2022-11-11T17:19
экономика
цены на нефть
кадри симсон
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит набросок механизма корректировки газового рынка в Евросоюзе для ограничения чрезмерно высоких цен, законопроект об этом ожидается позже, написала в своём Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Комиссия стремится реализовать эффективный механизм ограничения чрезмерных цен на газ в соответствии с нашим предложением от 18 октября и выводами Евросовета (саммита глав государств ЕС - ред.) На следующей неделе мы представим набросок механизма корректировки газового рынка, а вскоре после этого - законодательное предложение", - сообщила она.
https://ria.ru/20221111/evrokomissiya-1830779399.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, кадри симсон, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Кадри Симсон, Еврокомиссия, Евросоюз
17:19 11.11.2022
 
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС

Еврокомиссар Симсон: ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит набросок механизма корректировки газового рынка в Евросоюзе для ограничения чрезмерно высоких цен, законопроект об этом ожидается позже, написала в своём Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Комиссия стремится реализовать эффективный механизм ограничения чрезмерных цен на газ в соответствии с нашим предложением от 18 октября и выводами Евросовета (саммита глав государств ЕС - ред.) На следующей неделе мы представим набросок механизма корректировки газового рынка, а вскоре после этого - законодательное предложение", - сообщила она.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 13:48
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России
 
ЭкономикаЦены на нефтьКадри СимсонЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала