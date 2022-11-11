https://ria.ru/20221111/evrokomissiya-1830898328.html
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС - РИА Новости, 11.11.2022
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит набросок механизма корректировки газового рынка в Евросоюзе для ограничения чрезмерно высоких цен, законопроект РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:19
2022-11-11T17:19
2022-11-11T17:19
экономика
цены на нефть
кадри симсон
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит набросок механизма корректировки газового рынка в Евросоюзе для ограничения чрезмерно высоких цен, законопроект об этом ожидается позже, написала в своём Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Комиссия стремится реализовать эффективный механизм ограничения чрезмерных цен на газ в соответствии с нашим предложением от 18 октября и выводами Евросовета (саммита глав государств ЕС - ред.) На следующей неделе мы представим набросок механизма корректировки газового рынка, а вскоре после этого - законодательное предложение", - сообщила она.
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экономика, цены на нефть, кадри симсон, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Кадри Симсон, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка в ЕС
Еврокомиссар Симсон: ЕК представит набросок механизма корректировки газового рынка ЕС