Рейтинг@Mail.ru
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/evrokomissiya-1830779399.html
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России - РИА Новости, 11.11.2022
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России
Еврокомиссия (ЕК) в рамках своего нового экономического прогноза с горизонтом до конца 2024 года предполагает сохранение санкций в отношении России в этот... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:48
2022-11-11T13:48
паоло джентилони
владимир путин
россия
украина
европа
еврокомиссия
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в рамках своего нового экономического прогноза с горизонтом до конца 2024 года предполагает сохранение санкций в отношении России в этот период, рассказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции."Предполагается, что геополитическая напряженность не нормализуется и не усилится до конца прогнозного периода, и все принятые санкции против России будут сохранены. Это предположение прогноза", - сказал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221109/evrokomissiya-1830308459.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
паоло джентилони, владимир путин, россия, украина, европа, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии
Паоло Джентилони, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Еврокомиссия, Экономика, Санкции в отношении России
13:48 11.11.2022
 
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России

ЕК в рамках прогноза до конца 2024 года предполагает сохранение санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в рамках своего нового экономического прогноза с горизонтом до конца 2024 года предполагает сохранение санкций в отношении России в этот период, рассказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Предполагается, что геополитическая напряженность не нормализуется и не усилится до конца прогнозного периода, и все принятые санкции против России будут сохранены. Это предположение прогноза", - сказал он.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:48
Еврокомиссия надеется согласовать новый пакет помощи Украине до конца года
 
Паоло ДжентилониВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаЕврокомиссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала