https://ria.ru/20221111/evrokomissiya-1830779399.html
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России - РИА Новости, 11.11.2022
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России
Еврокомиссия (ЕК) в рамках своего нового экономического прогноза с горизонтом до конца 2024 года предполагает сохранение санкций в отношении России в этот... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:48
2022-11-11T13:48
2022-11-11T13:48
паоло джентилони
владимир путин
россия
украина
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еврокомиссия
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в рамках своего нового экономического прогноза с горизонтом до конца 2024 года предполагает сохранение санкций в отношении России в этот период, рассказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции."Предполагается, что геополитическая напряженность не нормализуется и не усилится до конца прогнозного периода, и все принятые санкции против России будут сохранены. Это предположение прогноза", - сказал он.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221109/evrokomissiya-1830308459.html
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паоло джентилони, владимир путин, россия, украина, европа, еврокомиссия, экономика, санкции в отношении россии
Паоло Джентилони, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Еврокомиссия, Экономика, Санкции в отношении России
ЕК в рамках нового прогноза предполагает сохранение санкций против России
ЕК в рамках прогноза до конца 2024 года предполагает сохранение санкций против России