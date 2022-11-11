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В Эстонии назвали быстрый способ стать врагом народа - РИА Новости, 11.11.2022
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В Эстонии назвали быстрый способ стать врагом народа
В Эстонии назвали быстрый способ стать врагом народа - РИА Новости, 11.11.2022
В Эстонии назвали быстрый способ стать врагом народа
Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил о негативных последствиях поддержки русского языка, сообщило агентство Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 11.11.2022
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил о негативных последствиях поддержки русского языка, сообщило агентство Sputnik Ближнее зарубежье.Политик также отметил, что языковая ситуация в Эстонии всегда была напряженной, но сейчас обострилась еще больше.Ранее Министерство образования Эстонии заявило о проведении реформ, связанных с исключением русского языка из школ и детских садов и переходом на эстонский. По статистике, почти четверть населения Эстонии — русские, а 66% населения владеет русским языком
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таллин, эстония, в мире, образование
Таллин, Эстония, В мире, Образование
13:47 11.11.2022 (обновлено: 14:01 11.11.2022)
 
В Эстонии назвали быстрый способ стать врагом народа

Мэр Таллина заявил, что в Эстонии за защиту русского языка можно стать врагом народа

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту
Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии на одном из кораблей в Таллинском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил о негативных последствиях поддержки русского языка, сообщило агентство Sputnik Ближнее зарубежье.
"Если ты вступаешь в защиту русских школ и русского языка в Эстонии, то ты очень быстро переходишь в ранг врага", — заявил он.
Политик также отметил, что языковая ситуация в Эстонии всегда была напряженной, но сейчас обострилась еще больше.
Ранее Министерство образования Эстонии заявило о проведении реформ, связанных с исключением русского языка из школ и детских садов и переходом на эстонский. По статистике, почти четверть населения Эстонии — русские, а 66% населения владеет русским языком
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