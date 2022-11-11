https://ria.ru/20221111/estoniya-1830778935.html

В Эстонии назвали быстрый способ стать врагом народа

В Эстонии назвали быстрый способ стать врагом народа - РИА Новости, 11.11.2022

В Эстонии назвали быстрый способ стать врагом народа

Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил о негативных последствиях поддержки русского языка, сообщило агентство Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:47

2022-11-11T13:47

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил о негативных последствиях поддержки русского языка, сообщило агентство Sputnik Ближнее зарубежье.Политик также отметил, что языковая ситуация в Эстонии всегда была напряженной, но сейчас обострилась еще больше.Ранее Министерство образования Эстонии заявило о проведении реформ, связанных с исключением русского языка из школ и детских садов и переходом на эстонский. По статистике, почти четверть населения Эстонии — русские, а 66% населения владеет русским языком

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/estoniya-1830507844.html

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таллин, эстония, в мире, образование