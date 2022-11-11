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СМИ: Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу из-за энергокризиса - РИА Новости, 11.11.2022
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СМИ: Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу из-за энергокризиса
СМИ: Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу из-за энергокризиса - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ: Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу из-за энергокризиса
Турция увеличила экспорт зимних товаров, одеял и печей в Европу после начавшегося там энергетического кризиса, пишет в пятницу газета Yeni Şafak. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T07:42
2022-11-11T07:42
европа
турция
германия
евросоюз
в мире
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция увеличила экспорт зимних товаров, одеял и печей в Европу после начавшегося там энергетического кризиса, пишет в пятницу газета Yeni Şafak.Как отмечает издание, после начала энергетического кризиса в ЕС в Турции "увеличился экспорт зимних товаров, одеял и стеганых одеял, а также спрос на печи". Газета приводит слова владельца текстильной компании в Бурсе Рефика Джейлана, который отметил, что с развитием энергокризиса в Европе заказы из других регионов были перенаправлены в Турцию. "С Covid-19 Европа начала поставлять продукцию из Турции, а не с Дальнего Востока. К этому добавился кризис в Европе. Самая большая возможность, которую дал нам кризис, заключается в том, что заказы были направлены в Турцию", - приводит издание слова предпринимателя. Он добавил, что оборот его компании постоянно увеличивается, особенно в последние пять месяцев.Джейлан также выразил мнение, что "главное - превратить этот кризис в возможность". "С точки зрения логистики Турция находится в невероятно выгодном положении", - отметил он."В этом году мы экспортируем зимнюю продукцию в основном в такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия, Бельгия и Швеция. Особенно за последние пять месяцев мы увеличили свой оборот на 30 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Пять месяцев назад наш ежемесячный оборот увеличивался примерно на 10 процентов. Мы также создали собственную компанию в Европе и продаем нашу продукцию. Таким образом, мы создаем возможности для себя. Мы довольны продажами. Мы не считаем, что Китай является для нас конкурентом в этом отношении", - подчеркнул он.В свою очередь Ахмет Оксюз, президент Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья, сказал, что наблюдается рост, особенно в экспорте одеял и стеганых изделий:"В январе-октябре экспорт наших одеял увеличился на 12 процентов и достиг 53 миллионов долларов. Экспорт в страны ЕС увеличился на 24 процента. Мы экспортируем половину экспорта одеял в страны ЕС. В период январь-октябрь видно, что наибольший экспорт был осуществлен в Германию с ростом на 39 процентов и в Нидерланды с ростом на 37 процентов. Согласно данным за последние 5 месяцев, серьезное увеличение экспорта в Грецию и Польшу наблюдается только в октябре. В январе-октябре наш экспорт одеял увеличился на 22 процента и достиг 119 миллионов долларов", - приводит газета его слова.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на энергоносители и продукты питания.
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европа, турция, германия, евросоюз, в мире
Европа, Турция, Германия, Евросоюз, В мире
07:42 11.11.2022
 
СМИ: Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу из-за энергокризиса

Yeni Şafak: Турция увеличила экспорт зимних товаров и печей в Европу из-за энергокризиса

© РИА Новости / Александр ВильфСтопка пледов
Стопка пледов - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Стопка пледов. Архивное фото
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АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция увеличила экспорт зимних товаров, одеял и печей в Европу после начавшегося там энергетического кризиса, пишет в пятницу газета Yeni Şafak.
Как отмечает издание, после начала энергетического кризиса в ЕС в Турции "увеличился экспорт зимних товаров, одеял и стеганых одеял, а также спрос на печи". Газета приводит слова владельца текстильной компании в Бурсе Рефика Джейлана, который отметил, что с развитием энергокризиса в Европе заказы из других регионов были перенаправлены в Турцию. "С Covid-19 Европа начала поставлять продукцию из Турции, а не с Дальнего Востока. К этому добавился кризис в Европе. Самая большая возможность, которую дал нам кризис, заключается в том, что заказы были направлены в Турцию", - приводит издание слова предпринимателя. Он добавил, что оборот его компании постоянно увеличивается, особенно в последние пять месяцев.
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Джейлан также выразил мнение, что "главное - превратить этот кризис в возможность". "С точки зрения логистики Турция находится в невероятно выгодном положении", - отметил он.
"В этом году мы экспортируем зимнюю продукцию в основном в такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия, Бельгия и Швеция. Особенно за последние пять месяцев мы увеличили свой оборот на 30 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Пять месяцев назад наш ежемесячный оборот увеличивался примерно на 10 процентов. Мы также создали собственную компанию в Европе и продаем нашу продукцию. Таким образом, мы создаем возможности для себя. Мы довольны продажами. Мы не считаем, что Китай является для нас конкурентом в этом отношении", - подчеркнул он.
В свою очередь Ахмет Оксюз, президент Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья, сказал, что наблюдается рост, особенно в экспорте одеял и стеганых изделий:
"В январе-октябре экспорт наших одеял увеличился на 12 процентов и достиг 53 миллионов долларов. Экспорт в страны ЕС увеличился на 24 процента. Мы экспортируем половину экспорта одеял в страны ЕС. В период январь-октябрь видно, что наибольший экспорт был осуществлен в Германию с ростом на 39 процентов и в Нидерланды с ростом на 37 процентов. Согласно данным за последние 5 месяцев, серьезное увеличение экспорта в Грецию и Польшу наблюдается только в октябре. В январе-октябре наш экспорт одеял увеличился на 22 процента и достиг 119 миллионов долларов", - приводит газета его слова.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на энергоносители и продукты питания.
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