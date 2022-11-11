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Через Эльбрус состоится первый в истории массовый пролет на аэростатах - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221111/elbrus-1830723773.html
Через Эльбрус состоится первый в истории массовый пролет на аэростатах
Через Эльбрус состоится первый в истории массовый пролет на аэростатах - РИА Новости, 11.11.2022
Через Эльбрус состоится первый в истории массовый пролет на аэростатах
Ставропольские власти в декабре собираются провести фестиваль "Первый в истории массовый перелет через пик Европы Эльбрус", в рамках которого через гору... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:29
2022-11-11T12:29
туризм
туризм
эльбрус
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ставропольские власти в декабре собираются провести фестиваль "Первый в истории массовый перелет через пик Европы Эльбрус", в рамках которого через гору переправятся не менее пяти тепловых аэростатов, следует из данных портала госзакупок.Заказчиком выступает краевое министерство туризма и оздоровительных курортов. Услуга по проведению фестиваля обойдется бюджету более чем в 2,5 миллиона рублей.Целью акции, отмечают власти в материалах закупки, является популяризация курортов Ставропольского края, привлечение внимания к празднованию 220-летия Кавказских Минеральных Вод. Согласно техзаданию, в фестивале примут участие 35 человек, которые совершат полет на тепловых аэростатах. По планам, они стартуют в национальном парке "Приэльбрусье" в районе поляны Азау, а приземлятся в регионе Кавказских Минеральных Вод. Отмечается, что фестиваль состоится только при отсутствии осадков, при ветре не более пяти метров в секунду и определенном направлении.Первый в истории воздухоплавания перелет через Эльбрус совершил тепловой аэростат "Россия" в июле 2018 года, в день 1030-летия крещения Руси. Аппарат поднялся на высоту 8 405 метров, что стало новым рекордом высоты для России.
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туризм, эльбрус, ставропольский край, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Эльбрус, Ставропольский край, Новости - Туризм, туристы
12:29 11.11.2022
 
Через Эльбрус состоится первый в истории массовый пролет на аэростатах

На Ставрополье организуют первый в истории массовый перелет на аэростатах через Эльбрус

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на северную сторону Эльбруса в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии
Вид на северную сторону Эльбруса в национальном парке Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ставропольские власти в декабре собираются провести фестиваль "Первый в истории массовый перелет через пик Европы Эльбрус", в рамках которого через гору переправятся не менее пяти тепловых аэростатов, следует из данных портала госзакупок.
Заказчиком выступает краевое министерство туризма и оздоровительных курортов. Услуга по проведению фестиваля обойдется бюджету более чем в 2,5 миллиона рублей.
Целью акции, отмечают власти в материалах закупки, является популяризация курортов Ставропольского края, привлечение внимания к празднованию 220-летия Кавказских Минеральных Вод.
Согласно техзаданию, в фестивале примут участие 35 человек, которые совершат полет на тепловых аэростатах. По планам, они стартуют в национальном парке "Приэльбрусье" в районе поляны Азау, а приземлятся в регионе Кавказских Минеральных Вод. Отмечается, что фестиваль состоится только при отсутствии осадков, при ветре не более пяти метров в секунду и определенном направлении.
Первый в истории воздухоплавания перелет через Эльбрус совершил тепловой аэростат "Россия" в июле 2018 года, в день 1030-летия крещения Руси. Аппарат поднялся на высоту 8 405 метров, что стало новым рекордом высоты для России.
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