https://ria.ru/20221111/elbrus-1830723773.html

Через Эльбрус состоится первый в истории массовый пролет на аэростатах

Через Эльбрус состоится первый в истории массовый пролет на аэростатах - РИА Новости, 11.11.2022

Через Эльбрус состоится первый в истории массовый пролет на аэростатах

Ставропольские власти в декабре собираются провести фестиваль "Первый в истории массовый перелет через пик Европы Эльбрус", в рамках которого через гору... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:29

2022-11-11T12:29

2022-11-11T12:29

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ставропольские власти в декабре собираются провести фестиваль "Первый в истории массовый перелет через пик Европы Эльбрус", в рамках которого через гору переправятся не менее пяти тепловых аэростатов, следует из данных портала госзакупок.Заказчиком выступает краевое министерство туризма и оздоровительных курортов. Услуга по проведению фестиваля обойдется бюджету более чем в 2,5 миллиона рублей.Целью акции, отмечают власти в материалах закупки, является популяризация курортов Ставропольского края, привлечение внимания к празднованию 220-летия Кавказских Минеральных Вод. Согласно техзаданию, в фестивале примут участие 35 человек, которые совершат полет на тепловых аэростатах. По планам, они стартуют в национальном парке "Приэльбрусье" в районе поляны Азау, а приземлятся в регионе Кавказских Минеральных Вод. Отмечается, что фестиваль состоится только при отсутствии осадков, при ветре не более пяти метров в секунду и определенном направлении.Первый в истории воздухоплавания перелет через Эльбрус совершил тепловой аэростат "Россия" в июле 2018 года, в день 1030-летия крещения Руси. Аппарат поднялся на высоту 8 405 метров, что стало новым рекордом высоты для России.

https://ria.ru/20221104/kabardino-balkariya-1829016767.html

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Лана Баева

туризм, эльбрус, ставропольский край, новости - туризм, туристы