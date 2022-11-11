https://ria.ru/20221111/ekopremiya-1830462177.html

Дети из Панамы второй год выходят в финал экопремии Росприроднадзора

Дети из Панамы второй год выходят в финал экопремии Росприроднадзора - РИА Новости, 11.11.2022

Дети из Панамы второй год выходят в финал экопремии Росприроднадзора

Дети из Латинской Америки активно участвуют в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", в частности, второй год в финал... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:00

2022-11-11T10:00

2022-11-11T10:00

светлана радионова

виктория абрамченко

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

панама

россия

латинская америка

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Дети из Латинской Америки активно участвуют в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", в частности, второй год в финал проекта выходят участники из Панамы, сообщила глава службы Светлана Радионова на встрече с послом Панамы в России Роландо Энрике Барроу Ноадом."В прошлом году ребенок из Панамы Луис дель Сид из города Давид занял второе место в одной из номинаций и был награждён. В этом году он тоже принимает участие и уже вместе со своей семьёй. В своём репортаже Луис поднял проблему углеродного следа в животноводстве. Он не единственный участник, много детей подали работы в номинацию по фотографии. Премия стала самым большим экологическим конкурсом для детей, где они рассказывают в разных номинациях о том, что думают об экологии", – привели слова Радионовой в пресс-службе премии.В свою очередь, посол Панамы заверил, что со своей стороны сделает все, чтобы поддержать проект Росприроднадзора. "Для нас тема сохранения окружающей среды очень важна, поэтому нам интересно то, что вы делаете", – подчеркнул он.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года. Премия второго сезона собрала свыше тысячи иностранных работ из 33 стран мира - в три раза больше по сравнению с 2021 годом. В проекте могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф. В премии девять индивидуальных и командных номинаций: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение". Жюри премии возглавляет вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

https://ria.ru/20221027/kolumbiya-1827164976.html

https://ria.ru/20220802/sotrudnichestvo-1806602560.html

панама

россия

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана радионова, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), панама, россия, латинская америка