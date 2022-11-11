Дети из Панамы второй год выходят в финал экопремии Росприроднадзора
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Дети из Латинской Америки активно участвуют в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", в частности, второй год в финал проекта выходят участники из Панамы, сообщила глава службы Светлана Радионова на встрече с послом Панамы в России Роландо Энрике Барроу Ноадом.
"В прошлом году ребенок из Панамы Луис дель Сид из города Давид занял второе место в одной из номинаций и был награждён. В этом году он тоже принимает участие и уже вместе со своей семьёй. В своём репортаже Луис поднял проблему углеродного следа в животноводстве. Он не единственный участник, много детей подали работы в номинацию по фотографии. Премия стала самым большим экологическим конкурсом для детей, где они рассказывают в разных номинациях о том, что думают об экологии", – привели слова Радионовой в пресс-службе премии.
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В свою очередь, посол Панамы заверил, что со своей стороны сделает все, чтобы поддержать проект Росприроднадзора. "Для нас тема сохранения окружающей среды очень важна, поэтому нам интересно то, что вы делаете", – подчеркнул он.
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года. Премия второго сезона собрала свыше тысячи иностранных работ из 33 стран мира - в три раза больше по сравнению с 2021 годом. В проекте могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф. В премии девять индивидуальных и командных номинаций: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение". Жюри премии возглавляет вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
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