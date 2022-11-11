https://ria.ru/20221111/ekonomika-1830741139.html
В Кремле оценили решение США лишить экономику России статуса рыночной
В Кремле оценили решение США лишить экономику России статуса рыночной - РИА Новости, 11.11.2022
В Кремле оценили решение США лишить экономику России статуса рыночной
Решение США лишить экономику России статуса рыночной - это оказание давления на РФ, что не способствует стабилизации на мировых экономических рынках, заявил... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:19
2022-11-11T12:19
2022-11-11T13:37
экономика
россия
сша
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение США лишить экономику России статуса рыночной - это оказание давления на РФ, что не способствует стабилизации на мировых экономических рынках, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Это решение, по данным министерства, даст США возможность "в полную силу" применять национальное антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций". Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это "нелогичное" решение увеличит дисбаланс на мировых рынках, который вызван многочисленными нелегитимными односторонними барьерами. Посол пояснил, что имеет в виду рост цен, нарушения в цепочках поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности."На это можно смотреть только в одном ключе, как мне представляется, - это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию. Давление в области экономики мы знаем, многочисленные санкции и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как смотрят на эту ситуацию в Кремле.Он добавил, что в Кремле видят растущее понимание того, что санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику - в большей степени в Европе, но в меньшей степени в Америке. Однако санкции, по его словам, "носят изрядную турбулентность в экономику прежде всего европейскую", потому что США более "резистентны" в этом отношении."Хотя тоже страдают (американцы - ред.) от инфляции, от хаоса на энергетическом рынке. Это один из шагов в продолжение вот этой вот на самом деле деструктивной линии, которая ни коим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221111/ekonomika-1830694534.html
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РИА Новости
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экономика, россия, сша, дмитрий песков
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
12:19 11.11.2022 (обновлено: 13:37 11.11.2022)
В Кремле оценили решение США лишить экономику России статуса рыночной
Песков назвал давлением решение США лишить российскую экономику статуса рыночной
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение США лишить экономику России статуса рыночной - это оказание давления на РФ, что не способствует стабилизации на мировых экономических рынках, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Это решение, по данным министерства, даст США возможность "в полную силу" применять национальное антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций". Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это "нелогичное" решение увеличит дисбаланс на мировых рынках, который вызван многочисленными нелегитимными односторонними барьерами. Посол пояснил, что имеет в виду рост цен, нарушения в цепочках поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности.
"На это можно смотреть только в одном ключе, как мне представляется, - это продолжение действий по оказанию давления по всем возможным направлениям на Российскую Федерацию. Давление в области экономики мы знаем, многочисленные санкции и так далее", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как смотрят на эту ситуацию в Кремле.
Он добавил, что в Кремле видят растущее понимание того, что санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику - в большей степени в Европе
, но в меньшей степени в Америке
. Однако санкции, по его словам, "носят изрядную турбулентность в экономику прежде всего европейскую", потому что США более "резистентны" в этом отношении.
"Хотя тоже страдают (американцы - ред.) от инфляции, от хаоса на энергетическом рынке. Это один из шагов в продолжение вот этой вот на самом деле деструктивной линии, которая ни коим образом не способствует стабилизации на мировых экономических рынках", - добавил Песков.