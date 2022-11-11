https://ria.ru/20221111/ekoaktivisty-1830923002.html

Экоактивисты перекрыли движение у Колизея

Экоактивисты перекрыли движение у Колизея - РИА Новости, 11.11.2022

Экоактивисты перекрыли движение у Колизея

Климатические активисты попытались перекрыть автомобильное движение в центре Рима, заняв проезжую часть у Колизея, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:58

2022-11-11T17:58

2022-11-11T17:58

в мире

рим

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830922300_0:324:936:851_1920x0_80_0_0_6e73b4f59269f7960c83d1db8528a931.jpg

РИМ, 11 ноя – РИА Новости. Климатические активисты попытались перекрыть автомобильное движение в центре Рима, заняв проезжую часть у Колизея, сообщила газета Corriere della Sera.Группа молодых людей, выступающих против разработки новых месторождений нефти и газа, в очередной раз вызвала гнев автомобилистов. Пять человек растянули растяжку с экологическим лозунгом и отказывались сходить с места, несмотря на оскорбления и угрозы простых граждан. На место прибыли два патруля полиции, сотрудники которой сначала попытались убедить активистов освободить дорогу, а после их отказа за руки и за ноги оттащили их на обочину. Все пятеро борцов за климат доставлены в полицейский участок.Похожие акции в Риме проходят почти на ежедневной основе, однако ранее активисты выбирали крупные автомагистрали за пределеми центра города, а также кольцевую автодорогу. За подобные нарушения итальянское законодательство предусматривает штраф от одной до четырех тысяч евро и запрет на въезд в город. Организация, ответственная за такие мероприятия, ранее сообщила, что сумма штрафов у ее участников доходит до 50 тысяч евро, однако оплачивать их они не собираются.

https://ria.ru/20221111/kartina-1830873734.html

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рим, авто