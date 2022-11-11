https://ria.ru/20221111/ekoaktivisty-1830923002.html
Экоактивисты перекрыли движение у Колизея
Экоактивисты перекрыли движение у Колизея - РИА Новости, 11.11.2022
Экоактивисты перекрыли движение у Колизея
Климатические активисты попытались перекрыть автомобильное движение в центре Рима, заняв проезжую часть у Колизея, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:58
2022-11-11T17:58
2022-11-11T17:58
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РИМ, 11 ноя – РИА Новости. Климатические активисты попытались перекрыть автомобильное движение в центре Рима, заняв проезжую часть у Колизея, сообщила газета Corriere della Sera.Группа молодых людей, выступающих против разработки новых месторождений нефти и газа, в очередной раз вызвала гнев автомобилистов. Пять человек растянули растяжку с экологическим лозунгом и отказывались сходить с места, несмотря на оскорбления и угрозы простых граждан. На место прибыли два патруля полиции, сотрудники которой сначала попытались убедить активистов освободить дорогу, а после их отказа за руки и за ноги оттащили их на обочину. Все пятеро борцов за климат доставлены в полицейский участок.Похожие акции в Риме проходят почти на ежедневной основе, однако ранее активисты выбирали крупные автомагистрали за пределеми центра города, а также кольцевую автодорогу. За подобные нарушения итальянское законодательство предусматривает штраф от одной до четырех тысяч евро и запрет на въезд в город. Организация, ответственная за такие мероприятия, ранее сообщила, что сумма штрафов у ее участников доходит до 50 тысяч евро, однако оплачивать их они не собираются.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рим, авто
Экоактивисты перекрыли движение у Колизея
Экоактивисты попытались перекрыть движение в центре Рима, заняв проезжую часть у Колизея
РИМ, 11 ноя – РИА Новости.
Климатические активисты попытались перекрыть автомобильное движение в центре Рима, заняв проезжую часть у Колизея, сообщила газета Corriere della Sera
.
Группа молодых людей, выступающих против разработки новых месторождений нефти и газа, в очередной раз вызвала гнев автомобилистов. Пять человек растянули растяжку с экологическим лозунгом и отказывались сходить с места, несмотря на оскорбления и угрозы простых граждан. На место прибыли два патруля полиции, сотрудники которой сначала попытались убедить активистов освободить дорогу, а после их отказа за руки и за ноги оттащили их на обочину. Все пятеро борцов за климат доставлены в полицейский участок.
Похожие акции в Риме проходят почти на ежедневной основе, однако ранее активисты выбирали крупные автомагистрали за пределеми центра города, а также кольцевую автодорогу. За подобные нарушения итальянское законодательство предусматривает штраф от одной до четырех тысяч евро и запрет на въезд в город. Организация, ответственная за такие мероприятия, ранее сообщила, что сумма штрафов у ее участников доходит до 50 тысяч евро, однако оплачивать их они не собираются.