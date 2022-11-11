https://ria.ru/20221111/dsnv-1830803224.html
За несколько дней вопросы об инспекциях по ДСНВ не решить, заявил Рябков
За несколько дней вопросы об инспекциях по ДСНВ не решить, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2022
За несколько дней вопросы об инспекциях по ДСНВ не решить, заявил Рябков
Решить все проблемы, связанные с возобновлением инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), не получится за несколько дней, заявил РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:30
2022-11-11T14:30
2022-11-11T14:57
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
каир (город)
договор снв-3
сша
москва
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решить все проблемы, связанные с возобновлением инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), не получится за несколько дней, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по Договору о СНВ пройдёт в Каире в конце ноября-начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций.По его словам, этот вопрос "с учетом характера препятствий, созданных в последнее время американской стороной нормальному взаимодействию официальных лиц по разным линиям, конечно, сложен"."Это проблема не сегодняшнего и не вчерашнего дня, и ее урегулировать в течение каких-то нескольких дней, пусть даже и в профильном формате, вряд ли получится", - сказал Рябков журналистам.В начале августа МИД РФ заявил, что Москва вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.В МИД отмечали, что из-за антироссийских односторонних ограничительных мер между РФ и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется. Кроме того, дополнительные затруднения для российских инспекторов и членов экипажей заключаются в ужесточении визового режима в транзитных странах, при этом американские инспекторы и члены летных экипажей подобных трудностей не испытывают.Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830783344.html
https://ria.ru/20221111/vstrecha-1830755616.html
https://ria.ru/20221111/zasedanie-1830733640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, каир (город), договор снв-3, сша, москва
В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Каир (город), Договор СНВ-3, США, Москва
14:30 11.11.2022 (обновлено: 14:57 11.11.2022)
За несколько дней вопросы об инспекциях по ДСНВ не решить, заявил Рябков
Рябков заявил, что за несколько дней вопросы возобновления инспекций по ДСНВ не решить
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решить все проблемы, связанные с возобновлением инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), не получится за несколько дней, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявил РИА Новости, что заседание двусторонней консультативной комиссии РФ
-США по Договору о СНВ пройдёт в Каире
в конце ноября-начале декабря, одной из тем будет возобновление инспекций.
По его словам, этот вопрос "с учетом характера препятствий, созданных в последнее время американской стороной нормальному взаимодействию официальных лиц по разным линиям, конечно, сложен".
"Это проблема не сегодняшнего и не вчерашнего дня, и ее урегулировать в течение каких-то нескольких дней, пусть даже и в профильном формате, вряд ли получится", - сказал Рябков журналистам.
В начале августа МИД РФ заявил, что Москва
вынуждена вывести свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
, которые фактически лишают РФ права на инспекции в Штатах. По данным МИД, после решения всех проблем, связанных с инспекциями, Россия незамедлительно отменит решение об их приостановке.
В МИД отмечали, что из-за антироссийских односторонних ограничительных мер между РФ и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется. Кроме того, дополнительные затруднения для российских инспекторов и членов экипажей заключаются в ужесточении визового режима в транзитных странах, при этом американские инспекторы и члены летных экипажей подобных трудностей не испытывают.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге
(Чехия
). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон
3 февраля 2021 обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.