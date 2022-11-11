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Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/donbass-1830753015.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 22 снаряда, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:50
2022-11-11T12:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
зайцево
докучаевск
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 22 снаряда, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.30 украинские войска выпустили по Зайцево шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 11.00 по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.15 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.30 украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
донецк
донецкая народная республика
украина
зайцево
докучаевск
горловка
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, зайцево, докучаевск, горловка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Зайцево, Докучаевск, Горловка
12:50 11.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Докучаевск, Горловку, Зайцево и Яковлевку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, выпустив в общей сложности 22 снаряда, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.00 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Докучаевск: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 10.30 украинские войска выпустили по Зайцево шесть снарядов калибром 122 миллиметра, в 11.00 по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.15 по Куйбышевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 11.30 украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныЗайцевоДокучаевскГорловка
 
 
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