https://ria.ru/20221111/dominikana-1830661539.html

Посол Доминиканы рассказал, как туристы из России помогли экономике страны

Посол Доминиканы рассказал, как туристы из России помогли экономике страны - РИА Новости, 11.11.2022

Посол Доминиканы рассказал, как туристы из России помогли экономике страны

Русские туристы были первыми путешественниками, кто не побоялся выезжать за пределы отелей в Доминикане и открывать для себя страну, чем поспособствовали... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:29

2022-11-11T07:29

2022-11-11T07:37

ханс данненберг

доминикана

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Русские туристы были первыми путешественниками, кто не побоялся выезжать за пределы отелей в Доминикане и открывать для себя страну, чем поспособствовали развитию экономики латиноамериканского государства, заявил посол Доминиканы в России Ханс Данненберг.Он рассказал, что раньше отели в Доминикане работали по принципу all inclusive, и туристы не покидали территорию гостиницы, что не развивало местную экономику - выгоду извлекали только западные туроператоры. Тогда туристический сектор в Доминикане изменил специфику и стал предлагать больше экскурсионных программ, которые позволяли изучить страну за пределами отеля."Вот здесь нам помогли русские туристы. Когда приезжали итальянцы, немцы, канадцы - они почти не выходили из отеля, проводили все время недалеко от бара. Русские - это совсем другое дело. Им нравится изучать - взять напрокат мотоцикл и поехать куда-нибудь, сходить в ресторан, съездить на экскурсию, на какой-нибудь экзотический остров, купить бананы-кокосы. И так местное население стало узнавать русских туристов, потому что они были первыми, кто выехал за пределы отеля, и таким образом начали приносить пользу экономике страны", - сказал посол в ходе встречи со студентами Высшей школы экономики.Он добавил, что в Доминикане очень ценят русских туристов за их дисциплинированность."Русских туристов у нас очень ценят, они никогда не доставляли нам проблем, а только позволяли развиваться местному населению", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20221110/laos-1830459249.html

https://ria.ru/20221013/myanma-1823568617.html

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ханс данненберг, доминикана, россия, туризм, в мире, экономика