https://ria.ru/20221111/dobrovoltsy-1830928187.html
На сайте мэра Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы
На сайте мэра Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы - РИА Новости, 11.11.2022
На сайте мэра Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы
Услуга по онлайн-записи в добровольцы появилась на сайте мэра и правительства Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:16
2022-11-11T18:16
2022-11-11T18:19
специальная военная операция на украине
москва
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Услуга по онлайн-записи в добровольцы появилась на сайте мэра и правительства Москвы, передает корреспондент РИА Новости.В каталоге услуг москвичам стала доступна "Запись в добровольцы". В ее рамках граждане по собственному желанию могут записаться и поступить на службу в добровольческий отряд."Поступившие в добровольческие отряды и их семьи получат денежные выплаты, льготы и другие меры поддержки. Для поступления в добровольческий отряд нужно соответствовать следующим требованиям: гражданство РФ; пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве; мужчины в возрасте от 20 лет", - следует из информации об услуге.Далее пользователю предлагается заполнить сведения о себе, об адресе, выбрать военкомат и подтвердить отправку заявления.При попытке посмотреть информацию об услуге с аккаунта пользователя, который не соответствует этим требованиям, появляется уведомление с предложением поучаствовать в работе волонтерских штабов."Благодарим вас за то, что вы выразили желание добровольно принять участие в специальной военной операции и присоединиться к Вооруженным силам Российской Федерации. Мы внимательно проанализировали ваши данные на соответствие критериям, по которым происходит набор добровольцев. К сожалению, они не соответствуют существующим требованиям. В связи с этим участие в специальной военной операции не может быть вам предложено", - говорится в уведомлении.Перед тем как присоединиться к добровольческому отряду, участники проходят обязательную медицинскую комиссию. Услуга предоставляется на городском портале аналогично сервису на федеральном портале gosuslugi.ru.В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем.
https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html
https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824712694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Частичная мобилизация в России
18:16 11.11.2022 (обновлено: 18:19 11.11.2022)
На сайте мэра Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы
На сайте мэра и правительства Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Услуга по онлайн-записи в добровольцы появилась на сайте
мэра и правительства Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
В каталоге услуг москвичам стала доступна "Запись в добровольцы". В ее рамках граждане по собственному желанию могут записаться и поступить на службу в добровольческий отряд.
"Поступившие в добровольческие отряды и их семьи получат денежные выплаты, льготы и другие меры поддержки. Для поступления в добровольческий отряд нужно соответствовать следующим требованиям: гражданство РФ
; пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве; мужчины в возрасте от 20 лет", - следует из информации об услуге.
Далее пользователю предлагается заполнить сведения о себе, об адресе, выбрать военкомат и подтвердить отправку заявления.
При попытке посмотреть информацию об услуге с аккаунта пользователя, который не соответствует этим требованиям, появляется уведомление с предложением поучаствовать в работе волонтерских штабов.
"Благодарим вас за то, что вы выразили желание добровольно принять участие в специальной военной операции и присоединиться к Вооруженным силам Российской Федерации. Мы внимательно проанализировали ваши данные на соответствие критериям, по которым происходит набор добровольцев. К сожалению, они не соответствуют существующим требованиям. В связи с этим участие в специальной военной операции не может быть вам предложено", - говорится в уведомлении.
Перед тем как присоединиться к добровольческому отряду, участники проходят обязательную медицинскую комиссию. Услуга предоставляется на городском портале аналогично сервису на федеральном портале gosuslugi.ru.
В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем.