https://ria.ru/20221111/dobrovoltsy-1830928187.html

На сайте мэра Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы

На сайте мэра Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы - РИА Новости, 11.11.2022

На сайте мэра Москвы появилась услуга по онлайн-записи в добровольцы

Услуга по онлайн-записи в добровольцы появилась на сайте мэра и правительства Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:16

2022-11-11T18:16

2022-11-11T18:19

специальная военная операция на украине

москва

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821502271_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_58fb5bbf846fe8a5c101f50415a0b52c.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Услуга по онлайн-записи в добровольцы появилась на сайте мэра и правительства Москвы, передает корреспондент РИА Новости.В каталоге услуг москвичам стала доступна "Запись в добровольцы". В ее рамках граждане по собственному желанию могут записаться и поступить на службу в добровольческий отряд."Поступившие в добровольческие отряды и их семьи получат денежные выплаты, льготы и другие меры поддержки. Для поступления в добровольческий отряд нужно соответствовать следующим требованиям: гражданство РФ; пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей организации, казачьей общине или проходил службу в силовом ведомстве; мужчины в возрасте от 20 лет", - следует из информации об услуге.Далее пользователю предлагается заполнить сведения о себе, об адресе, выбрать военкомат и подтвердить отправку заявления.При попытке посмотреть информацию об услуге с аккаунта пользователя, который не соответствует этим требованиям, появляется уведомление с предложением поучаствовать в работе волонтерских штабов."Благодарим вас за то, что вы выразили желание добровольно принять участие в специальной военной операции и присоединиться к Вооруженным силам Российской Федерации. Мы внимательно проанализировали ваши данные на соответствие критериям, по которым происходит набор добровольцев. К сожалению, они не соответствуют существующим требованиям. В связи с этим участие в специальной военной операции не может быть вам предложено", - говорится в уведомлении.Перед тем как присоединиться к добровольческому отряду, участники проходят обязательную медицинскую комиссию. Услуга предоставляется на городском портале аналогично сервису на федеральном портале gosuslugi.ru.В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем.

https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html

https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824712694.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, россия, частичная мобилизация в россии