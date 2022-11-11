https://ria.ru/20221111/dnr-1830844603.html
В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских
В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских - РИА Новости, 11.11.2022
В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских
В Донецкой Народной Республике с 3 по 10 ноября из-за действий украинских войск погибли 105 сотрудников силовых структур и девять мирных жителей, сообщил в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:31
2022-11-11T15:31
2022-11-11T15:31
специальная военная операция на украине
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797100820_0:207:3272:2048_1920x0_80_0_0_7e6371af120229ec93eb9d4caf1d92f9.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 3 по 10 ноября из-за действий украинских войск погибли 105 сотрудников силовых структур и девять мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период с 3 ноября 2022 по 10 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 105, гражданские лица – девять", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 441 сотрудник силовых структур и 34 мирных жителя.В ведомстве также сообщили, что в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 9818 человек, в том числе 125 детей.
https://ria.ru/20221111/lnr-1830793388.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797100820_541:0:3272:2048_1920x0_80_0_0_7124b5c79e73c4cc9def7daed03974a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских
Омбудсмен Морозова: в ДНР с 3 по 10 ноября погибли 105 силовиков и девять гражданских