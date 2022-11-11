https://ria.ru/20221111/dnr-1830844603.html

В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских

В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских - РИА Новости, 11.11.2022

В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских

В Донецкой Народной Республике с 3 по 10 ноября из-за действий украинских войск погибли 105 сотрудников силовых структур и девять мирных жителей, сообщил в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:31

2022-11-11T15:31

2022-11-11T15:31

специальная военная операция на украине

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

россия

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 3 по 10 ноября из-за действий украинских войск погибли 105 сотрудников силовых структур и девять мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период с 3 ноября 2022 по 10 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 105, гражданские лица – девять", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 441 сотрудник силовых структур и 34 мирных жителя.В ведомстве также сообщили, что в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 9818 человек, в том числе 125 детей.

https://ria.ru/20221111/lnr-1830793388.html

донецкая народная республика

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дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия