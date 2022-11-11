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В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/dnr-1830844603.html
В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских
В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских - РИА Новости, 11.11.2022
В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских
В Донецкой Народной Республике с 3 по 10 ноября из-за действий украинских войск погибли 105 сотрудников силовых структур и девять мирных жителей, сообщил в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:31
2022-11-11T15:31
специальная военная операция на украине
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 3 по 10 ноября из-за действий украинских войск погибли 105 сотрудников силовых структур и девять мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период с 3 ноября 2022 по 10 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 105, гражданские лица – девять", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 441 сотрудник силовых структур и 34 мирных жителя.В ведомстве также сообщили, что в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 9818 человек, в том числе 125 детей.
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дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
15:31 11.11.2022
 
В ДНР за неделю погибли 105 силовиков и девять гражданских

Омбудсмен Морозова: в ДНР с 3 по 10 ноября погибли 105 силовиков и девять гражданских

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСвечи и цветы в руках
Свечи и цветы в руках - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 3 по 10 ноября из-за действий украинских войск погибли 105 сотрудников силовых структур и девять мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
"В период с 3 ноября 2022 по 10 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 105, гражданские лица – девять", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.
Отмечается, что за этот период пострадали 441 сотрудник силовых структур и 34 мирных жителя.
В ведомстве также сообщили, что в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 9818 человек, в том числе 125 детей.
Церемония захоронения на мемориале Не забудем, не простим! останков 38 защитников Луганщины - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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