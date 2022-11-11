Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР
Военные строители за три недели проложили Черновский водовод в ДНР, нужный для работы ТЭС
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму
Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Черновский трубопровод под Дебальцево, который обеспечит теплом и водой жителей ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сдан в эксплуатацию военными строителями, сообщили журналистам Минобороны РФ.
"Перед военными строителями стояла задача протянуть водную артерию в кратчайшие сроки до наступления холодов. Работы были завершены всего за 21 день. После пусконаладки новая линия передана в эксплуатацию", - сказали в Минобороны.
Там уточнили, что Черновский водовод необходим для устойчивой работы местной теплоэлектростанции. При прокладке трассы военным специалистам пришлось обойти существующие инженерные сети, железнодорожные пути и жилую застройку.
Ранее военные строители возвели гидротехнические сооружения в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию "Ханженковское водохранилище - канал "Северский Донец - Донбасс".
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