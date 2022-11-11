https://ria.ru/20221111/dnr-1830809018.html

Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР

Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР - РИА Новости, 11.11.2022

Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР

Черновский трубопровод под Дебальцево, который обеспечит теплом и водой жителей ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сдан в эксплуатацию... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:43

2022-11-11T14:43

2022-11-11T14:43

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Черновский трубопровод под Дебальцево, который обеспечит теплом и водой жителей ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сдан в эксплуатацию военными строителями, сообщили журналистам Минобороны РФ.Там уточнили, что Черновский водовод необходим для устойчивой работы местной теплоэлектростанции. При прокладке трассы военным специалистам пришлось обойти существующие инженерные сети, железнодорожные пути и жилую застройку.Ранее военные строители возвели гидротехнические сооружения в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию "Ханженковское водохранилище - канал "Северский Донец - Донбасс".

https://ria.ru/20221005/zavod-1821772621.html

дебальцево

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, дебальцево, донецкая народная республика, россия