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Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР
Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР
Черновский трубопровод под Дебальцево, который обеспечит теплом и водой жителей ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сдан в эксплуатацию... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:43
2022-11-11T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
дебальцево
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Черновский трубопровод под Дебальцево, который обеспечит теплом и водой жителей ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сдан в эксплуатацию военными строителями, сообщили журналистам Минобороны РФ.Там уточнили, что Черновский водовод необходим для устойчивой работы местной теплоэлектростанции. При прокладке трассы военным специалистам пришлось обойти существующие инженерные сети, железнодорожные пути и жилую застройку.Ранее военные строители возвели гидротехнические сооружения в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию "Ханженковское водохранилище - канал "Северский Донец - Донбасс".
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дебальцево
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в мире, жкх, дебальцево, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Дебальцево, Донецкая Народная Республика, Россия
14:43 11.11.2022
 
Военные строители проложили трубопровод к ТЭС в ДНР

Военные строители за три недели проложили Черновский водовод в ДНР, нужный для работы ТЭС

© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму
Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Строительство Бештерек-Зуйского водовода и водозабора в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Черновский трубопровод под Дебальцево, который обеспечит теплом и водой жителей ряда населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сдан в эксплуатацию военными строителями, сообщили журналистам Минобороны РФ.
"Перед военными строителями стояла задача протянуть водную артерию в кратчайшие сроки до наступления холодов. Работы были завершены всего за 21 день. После пусконаладки новая линия передана в эксплуатацию", - сказали в Минобороны.
Там уточнили, что Черновский водовод необходим для устойчивой работы местной теплоэлектростанции. При прокладке трассы военным специалистам пришлось обойти существующие инженерные сети, железнодорожные пути и жилую застройку.
Ранее военные строители возвели гидротехнические сооружения в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию "Ханженковское водохранилище - канал "Северский Донец - Донбасс".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДебальцевоДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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