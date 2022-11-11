https://ria.ru/20221111/delegatsiya-1830896413.html
Делегация российских бизнесменов посетит Иран
Делегация российских бизнесменов посетит Иран - РИА Новости, 11.11.2022
Делегация российских бизнесменов посетит Иран
Делегация представителей различных производственных и коммерческих компаний России во главе с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:14
2022-11-11T17:14
2022-11-11T17:14
экономика
сергей катырин
казем джалали
иран
россия
тегеран (город)
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Делегация представителей различных производственных и коммерческих компаний России во главе с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным в скором времени посетит Тегеран, сообщило в пятницу агентство Aftab News со ссылкой на посла Ирана в России Казема Джалали."Эта делегация, состоящая из более чем сотни деятелей российской экономики, посетит Иран под предводительством президента Торгово-промышленной палаты РФ Катырина", – передает агентство слова посла.По информации агентства, помимо встречи с президентом Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана Голамхосейном Шафеи и другими государственными лицами, отвечающими за сферу экономики и торговли, делегаты также в рамках конференции примут участие в ряде двусторонних заседаний с представителями промышленных и торговых союзов.Кроме Тегерана, российская делегация посетит провинции Исфахан и Гилян, чтобы, проведя совещания с деятелями в сфере экономики, познакомиться с коммерческим потенциалом этих областей, в особенности, с коридором "Север-Юг".
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экономика, сергей катырин, казем джалали, иран, россия, тегеран (город)
Экономика, Сергей Катырин, Казем Джалали, Иран, Россия, Тегеран (город)
Делегация российских бизнесменов посетит Иран
Aftab News: делегация из более чем сотни российских бизнесменов посетит Иран