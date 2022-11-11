https://ria.ru/20221111/delegatsiya-1830896413.html

Делегация российских бизнесменов посетит Иран

Делегация российских бизнесменов посетит Иран - РИА Новости, 11.11.2022

Делегация российских бизнесменов посетит Иран

Делегация представителей различных производственных и коммерческих компаний России во главе с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:14

2022-11-11T17:14

2022-11-11T17:14

экономика

сергей катырин

казем джалали

иран

россия

тегеран (город)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Делегация представителей различных производственных и коммерческих компаний России во главе с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным в скором времени посетит Тегеран, сообщило в пятницу агентство Aftab News со ссылкой на посла Ирана в России Казема Джалали."Эта делегация, состоящая из более чем сотни деятелей российской экономики, посетит Иран под предводительством президента Торгово-промышленной палаты РФ Катырина", – передает агентство слова посла.По информации агентства, помимо встречи с президентом Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана Голамхосейном Шафеи и другими государственными лицами, отвечающими за сферу экономики и торговли, делегаты также в рамках конференции примут участие в ряде двусторонних заседаний с представителями промышленных и торговых союзов.Кроме Тегерана, российская делегация посетит провинции Исфахан и Гилян, чтобы, проведя совещания с деятелями в сфере экономики, познакомиться с коммерческим потенциалом этих областей, в особенности, с коридором "Север-Юг".

https://ria.ru/20221103/sanktsii-1828929772.html

https://ria.ru/20221107/sanktsii-1829686549.html

иран

россия

тегеран (город)

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экономика, сергей катырин, казем джалали, иран, россия, тегеран (город)