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В ЛНР нашли боеприпасы для украинских диверсантов, сообщил источник
В ЛНР нашли боеприпасы для украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2022
В ЛНР нашли боеприпасы для украинских диверсантов, сообщил источник
Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:03
2022-11-11T17:03
2022-11-11T17:04
луганская народная республика
украина
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Российскими спецслужбами в одном из районов Луганской Народной Республики обнаружен схрон с боеприпасами, который украинские диверсанты планировали использовать для проведения террористических актов в северных районах региона", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в схроне найдены более 40 выстрелов для гранатомётов РПГ-7, более 60 взрывателей для противотанковых мин, пороховые заряды, боеприпасы различного калибра."Угроза совершения терактов локализована. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к оборудованию схрона", - дополнил источник.
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луганская народная республика, украина, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
17:03 11.11.2022 (обновлено: 17:04 11.11.2022)
В ЛНР нашли боеприпасы для украинских диверсантов, сообщил источник
Источник: схрон с боеприпасами для украинских диверсантов обнаружили в ЛНР
ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Российскими спецслужбами в одном из районов Луганской Народной Республики обнаружен схрон с боеприпасами, который украинские диверсанты планировали использовать для проведения террористических актов в северных районах региона", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что в схроне найдены более 40 выстрелов для гранатомётов РПГ-7, более 60 взрывателей для противотанковых мин, пороховые заряды, боеприпасы различного калибра.
"Угроза совершения терактов локализована. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к оборудованию схрона", - дополнил источник.