https://ria.ru/20221111/boepripasy-1830889030.html

В ЛНР нашли боеприпасы для украинских диверсантов, сообщил источник

В ЛНР нашли боеприпасы для украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2022

В ЛНР нашли боеприпасы для украинских диверсантов, сообщил источник

Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:03

2022-11-11T17:03

2022-11-11T17:04

луганская народная республика

украина

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Российскими спецслужбами в одном из районов Луганской Народной Республики обнаружен схрон с боеприпасами, который украинские диверсанты планировали использовать для проведения террористических актов в северных районах региона", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в схроне найдены более 40 выстрелов для гранатомётов РПГ-7, более 60 взрывателей для противотанковых мин, пороховые заряды, боеприпасы различного калибра."Угроза совершения терактов локализована. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к оборудованию схрона", - дополнил источник.

https://ria.ru/20221110/berdyansk-1830458267.html

луганская народная республика

украина

россия

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луганская народная республика, украина, россия, происшествия