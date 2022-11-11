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"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница" - РИА Новости, 11.11.2022
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Туризм
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"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница"
"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница" - РИА Новости, 11.11.2022
"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница"
Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") в рамках "Черной пятницы" открыл большую распродажу билетов, цены начинаются от 499 рублей, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:03
2022-11-11T11:03
туризм
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
внуково (аэропорт)
туристы
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") в рамках "Черной пятницы" открыл большую распродажу билетов, цены начинаются от 499 рублей, сообщает авиакомпания."Распродажа распространяется на полеты с 14 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года", – говорится в сообщении."В момент старта продаж на сайте pobeda.aero предложено 100 000 билетов по минимальным тарифам. Цены на билеты начинаются от 499 рублей, включая все аэропортовые сборы", – сообщают в компании.Распродажа распространяется более чем на 50 направлений. Полеты будут выполняться из двух московских аэропортов – Шереметьево и Внуково.
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туризм, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, внуково (аэропорт), туристы, победа (авиакомпания), авиабилеты, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Внуково (аэропорт), туристы, Победа (авиакомпания), Авиабилеты, авиакомпании
11:03 11.11.2022
 
"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница"

Лоукостер "Победа" открыл распродажу авиабилетов по цене от 499 рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") в рамках "Черной пятницы" открыл большую распродажу билетов, цены начинаются от 499 рублей, сообщает авиакомпания.
"Распродажа распространяется на полеты с 14 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.
"В момент старта продаж на сайте pobeda.aero предложено 100 000 билетов по минимальным тарифам. Цены на билеты начинаются от 499 рублей, включая все аэропортовые сборы", – сообщают в компании.
Распродажа распространяется более чем на 50 направлений. Полеты будут выполняться из двух московских аэропортов – Шереметьево и Внуково.
Самолет российской низкобюджетной авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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