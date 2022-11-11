https://ria.ru/20221111/aviakompaniya-1830679506.html
"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница"
"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница" - РИА Новости, 11.11.2022
"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница"
Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") в рамках "Черной пятницы" открыл большую распродажу билетов, цены начинаются от 499 рублей, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T11:03
2022-11-11T11:03
2022-11-11T11:03
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") в рамках "Черной пятницы" открыл большую распродажу билетов, цены начинаются от 499 рублей, сообщает авиакомпания."Распродажа распространяется на полеты с 14 ноября 2022 года по 20 декабря 2022 года", – говорится в сообщении."В момент старта продаж на сайте pobeda.aero предложено 100 000 билетов по минимальным тарифам. Цены на билеты начинаются от 499 рублей, включая все аэропортовые сборы", – сообщают в компании.Распродажа распространяется более чем на 50 направлений. Полеты будут выполняться из двух московских аэропортов – Шереметьево и Внуково.
https://ria.ru/20221101/pobeda-1828401416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, внуково (аэропорт), туристы, победа (авиакомпания), авиабилеты, авиакомпании
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"Победа" открыла распродажу билетов "Черная пятница"
Лоукостер "Победа" открыл распродажу авиабилетов по цене от 499 рублей