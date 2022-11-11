https://ria.ru/20221111/avariya-1830693938.html
В Приморье около 6500 домов остались без холодной воды из-за аварии
В Приморье около 6500 домов остались без холодной воды из-за аварии - РИА Новости, 11.11.2022
В Приморье около 6500 домов остались без холодной воды из-за аварии
Порыв трубы в городе Артеме оставил объекты социальной инфраструктуры и более 6,4 тысячи жилых домов без холодного водоснабжения, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:35
2022-11-11T10:35
2022-11-11T10:35
происшествия
жкх
приморский край
артёмовский городской округ
артемовский
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Порыв трубы в городе Артеме оставил объекты социальной инфраструктуры и более 6,4 тысячи жилых домов без холодного водоснабжения, сообщили в прокуратуре Приморского края.Ранее в Примводоканале рассказали, что холодная вода пропала в домах в Артеме и в населенных пунктах, входящих в Артемовский городской округ: в поселках Кневичи, Суражевка, Заводской, Артемовский."Предварительно установлено, что 11 ноября 2022 года около 12 часов произошел прорыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения на ул. 1-я Рабочая в городе Артёме. В результате аварии более 900 многоквартирных домов, более 5,5 тысячи домов частного сектора и ряд объектов социальной инфраструктуры остались без холодного водоснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры края.В ведомстве добавили, что возобновление подачи воды находится на контроле сотрудников приморской прокуратуры. По факту аварии начата проверка.
https://ria.ru/20221111/dtp-1830684429.html
приморский край
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происшествия, жкх, приморский край, артёмовский городской округ, артемовский, россия
Происшествия, ЖКХ, Приморский край, Артёмовский городской округ, Артемовский, Россия
В Приморье около 6500 домов остались без холодной воды из-за аварии
В Артеме Приморского края около 6500 домов остались без холодной воды из-за аварии