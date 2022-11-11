https://ria.ru/20221111/astrakhan-1830942352.html

Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления

Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления - РИА Новости, 11.11.2022

Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления

Генеральный директор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена с работы после поста с расистскими заявлениями, написал депутат Госдумы... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:07

2022-11-11T19:07

2022-11-11T19:07

происшествия

александр хинштейн

игорь бабушкин

астраханская область

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Генеральный директор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена с работы после поста с расистскими заявлениями, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram, сославшись на информацию, полученную от губернатора региона."Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил мне, что выступившая с расистскими заявлениями гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко сегодня уволена с работы", - написал Хинштейн.Ранее Telegram-каналы опубликовали пост Радченко из соцсетей с высказываниями о калмыках, которые Хинштейн назвал расистскими и ксенофобскими. Он также заявил, что направил Бабушкину обращение об освобрждении Радченко от должности.Позже на сайте "Астрахань 24" появился официальный комментарий Радченко, в котором она принесла извинения у тех, кто "посчитал ее пост оскорблением", добавив, что с уважением относится к традициям народов.

https://ria.ru/20220822/isakov-1811261692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, александр хинштейн, игорь бабушкин, астраханская область, госдума рф