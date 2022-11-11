https://ria.ru/20221111/astrakhan-1830942352.html
Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления
Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления - РИА Новости, 11.11.2022
Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления
Генеральный директор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена с работы после поста с расистскими заявлениями, написал депутат Госдумы... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:07
2022-11-11T19:07
2022-11-11T19:07
происшествия
александр хинштейн
игорь бабушкин
астраханская область
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Генеральный директор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена с работы после поста с расистскими заявлениями, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram, сославшись на информацию, полученную от губернатора региона."Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил мне, что выступившая с расистскими заявлениями гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко сегодня уволена с работы", - написал Хинштейн.Ранее Telegram-каналы опубликовали пост Радченко из соцсетей с высказываниями о калмыках, которые Хинштейн назвал расистскими и ксенофобскими. Он также заявил, что направил Бабушкину обращение об освобрждении Радченко от должности.Позже на сайте "Астрахань 24" появился официальный комментарий Радченко, в котором она принесла извинения у тех, кто "посчитал ее пост оскорблением", добавив, что с уважением относится к традициям народов.
https://ria.ru/20220822/isakov-1811261692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр хинштейн, игорь бабушкин, астраханская область, госдума рф
Происшествия, Александр Хинштейн, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Госдума РФ
Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления
Гендиректора телекомпании "Астрахань 24" Радченко уволили за расистские заявления