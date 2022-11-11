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Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления - РИА Новости, 11.11.2022
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Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления
Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления - РИА Новости, 11.11.2022
Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления
Генеральный директор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена с работы после поста с расистскими заявлениями, написал депутат Госдумы... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:07
2022-11-11T19:07
происшествия
александр хинштейн
игорь бабушкин
астраханская область
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Генеральный директор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена с работы после поста с расистскими заявлениями, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram, сославшись на информацию, полученную от губернатора региона."Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил мне, что выступившая с расистскими заявлениями гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко сегодня уволена с работы", - написал Хинштейн.Ранее Telegram-каналы опубликовали пост Радченко из соцсетей с высказываниями о калмыках, которые Хинштейн назвал расистскими и ксенофобскими. Он также заявил, что направил Бабушкину обращение об освобрждении Радченко от должности.Позже на сайте "Астрахань 24" появился официальный комментарий Радченко, в котором она принесла извинения у тех, кто "посчитал ее пост оскорблением", добавив, что с уважением относится к традициям народов.
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происшествия, александр хинштейн, игорь бабушкин, астраханская область, госдума рф
Происшествия, Александр Хинштейн, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Госдума РФ
19:07 11.11.2022
 
Гендиректора астраханской телекомпании уволили за расистские заявления

Гендиректора телекомпании "Астрахань 24" Радченко уволили за расистские заявления

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Генеральный директор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко уволена с работы после поста с расистскими заявлениями, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram, сославшись на информацию, полученную от губернатора региона.
"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил мне, что выступившая с расистскими заявлениями гендиректор региональной телекомпании "Астрахань 24" Ангелина Радченко сегодня уволена с работы", - написал Хинштейн.
Ранее Telegram-каналы опубликовали пост Радченко из соцсетей с высказываниями о калмыках, которые Хинштейн назвал расистскими и ксенофобскими. Он также заявил, что направил Бабушкину обращение об освобрждении Радченко от должности.
Позже на сайте "Астрахань 24" появился официальный комментарий Радченко, в котором она принесла извинения у тех, кто "посчитал ее пост оскорблением", добавив, что с уважением относится к традициям народов.
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ПроисшествияАлександр ХинштейнИгорь БабушкинАстраханская областьГосдума РФ
 
 
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