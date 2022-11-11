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В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 11.11.2022
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В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК
В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 11.11.2022
В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК
Более 1,5 миллиарда рублей направлено на поддержку агропромышленного комплекса Астраханской области в текущем году, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:46
2022-11-11T14:46
экономика
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей направлено на поддержку агропромышленного комплекса Астраханской области в текущем году, сообщает администрация губернатора региона."В 2022 году объем господдержки фермеров в Астраханской области превысил 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении по итогам заседания кабинета министров региона.В администрации губернатора области отметили, что эти средства не только помогают сельхозтоваропроизводителям развиваться и создавать новые рабочие места, но и в итоге пополняют региональный бюджет: по итогам девяти месяцев объем налоговых доходов увеличился на 27 процентов, то есть на 1 рубль господдержки фермерами уплачено 1,3 рубля налогов.По данным и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Андрея Тимофеева, ключевые показатели госпрограммы по развитию сельского хозяйства, пищевой и рыбной отраслей в текущем году выполнены в полном объеме. В частности, практически завершен сбор урожая: на сегодняшний день убрано порядка 1,95 миллиона тонн (95 процентов) овощебахчевой продукции и картофеля при ожидаемом объеме более 2 миллионов тонн с ростом 105 процентов к прошлому году.По данным вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Олега Князева, всего в 2022 году в области реализуется 48 региональных программ в рамках 11 нацпроектов. Он напомнил руководителям министерств и муниципалитетов, что все показатели по нацпроектам, по поручению губернатора области Игоря Бабушкина, должны быть исполнены до 1 декабря.
https://ria.ru/20220912/agrokompleks-1816197452.html
https://ria.ru/20220615/kartofel-1795526910.html
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экономика, игорь бабушкин, астраханская область
Экономика, Игорь Бабушкин, Астраханская область
14:46 11.11.2022
 
В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК

Правительство Астраханской области направило более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК

© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в медиабанкАстраханские арбузы
Астраханские арбузы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Марк Редькин
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Астраханские арбузы. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей направлено на поддержку агропромышленного комплекса Астраханской области в текущем году, сообщает администрация губернатора региона.
"В 2022 году объем господдержки фермеров в Астраханской области превысил 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении по итогам заседания кабинета министров региона.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 14:06
В Астраханской области построят новый агрокомплекс
В администрации губернатора области отметили, что эти средства не только помогают сельхозтоваропроизводителям развиваться и создавать новые рабочие места, но и в итоге пополняют региональный бюджет: по итогам девяти месяцев объем налоговых доходов увеличился на 27 процентов, то есть на 1 рубль господдержки фермерами уплачено 1,3 рубля налогов.
По данным и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Андрея Тимофеева, ключевые показатели госпрограммы по развитию сельского хозяйства, пищевой и рыбной отраслей в текущем году выполнены в полном объеме. В частности, практически завершен сбор урожая: на сегодняшний день убрано порядка 1,95 миллиона тонн (95 процентов) овощебахчевой продукции и картофеля при ожидаемом объеме более 2 миллионов тонн с ростом 105 процентов к прошлому году.
По данным вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Олега Князева, всего в 2022 году в области реализуется 48 региональных программ в рамках 11 нацпроектов. Он напомнил руководителям министерств и муниципалитетов, что все показатели по нацпроектам, по поручению губернатора области Игоря Бабушкина, должны быть исполнены до 1 декабря.
Клубни картофеля - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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В Астраханской области построят комплекс по выращиванию картофеля
 
ЭкономикаИгорь БабушкинАстраханская область
 
 
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