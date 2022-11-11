https://ria.ru/20221111/astrakhan-1830809807.html
В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК
В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК - РИА Новости, 11.11.2022
В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК
Более 1,5 миллиарда рублей направлено на поддержку агропромышленного комплекса Астраханской области в текущем году, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:46
2022-11-11T14:46
2022-11-11T14:46
экономика
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей направлено на поддержку агропромышленного комплекса Астраханской области в текущем году, сообщает администрация губернатора региона."В 2022 году объем господдержки фермеров в Астраханской области превысил 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении по итогам заседания кабинета министров региона.В администрации губернатора области отметили, что эти средства не только помогают сельхозтоваропроизводителям развиваться и создавать новые рабочие места, но и в итоге пополняют региональный бюджет: по итогам девяти месяцев объем налоговых доходов увеличился на 27 процентов, то есть на 1 рубль господдержки фермерами уплачено 1,3 рубля налогов.По данным и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Андрея Тимофеева, ключевые показатели госпрограммы по развитию сельского хозяйства, пищевой и рыбной отраслей в текущем году выполнены в полном объеме. В частности, практически завершен сбор урожая: на сегодняшний день убрано порядка 1,95 миллиона тонн (95 процентов) овощебахчевой продукции и картофеля при ожидаемом объеме более 2 миллионов тонн с ростом 105 процентов к прошлому году.По данным вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Олега Князева, всего в 2022 году в области реализуется 48 региональных программ в рамках 11 нацпроектов. Он напомнил руководителям министерств и муниципалитетов, что все показатели по нацпроектам, по поручению губернатора области Игоря Бабушкина, должны быть исполнены до 1 декабря.
https://ria.ru/20220912/agrokompleks-1816197452.html
https://ria.ru/20220615/kartofel-1795526910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь бабушкин, астраханская область
Экономика, Игорь Бабушкин, Астраханская область
В Астраханской области выделили более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК
Правительство Астраханской области направило более 1,5 миллиарда рублей на поддержку АПК
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости.
Более 1,5 миллиарда рублей направлено на поддержку агропромышленного комплекса Астраханской области в текущем году, сообщает
администрация губернатора региона.
"В 2022 году объем господдержки фермеров в Астраханской области превысил 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении по итогам заседания кабинета министров региона.
В администрации губернатора области отметили, что эти средства не только помогают сельхозтоваропроизводителям развиваться и создавать новые рабочие места, но и в итоге пополняют региональный бюджет: по итогам девяти месяцев объем налоговых доходов увеличился на 27 процентов, то есть на 1 рубль господдержки фермерами уплачено 1,3 рубля налогов.
По данным и.о. министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Андрея Тимофеева, ключевые показатели госпрограммы по развитию сельского хозяйства, пищевой и рыбной отраслей в текущем году выполнены в полном объеме. В частности, практически завершен сбор урожая: на сегодняшний день убрано порядка 1,95 миллиона тонн (95 процентов) овощебахчевой продукции и картофеля при ожидаемом объеме более 2 миллионов тонн с ростом 105 процентов к прошлому году.
По данным вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Олега Князева, всего в 2022 году в области реализуется 48 региональных программ в рамках 11 нацпроектов. Он напомнил руководителям министерств и муниципалитетов, что все показатели по нацпроектам, по поручению губернатора области Игоря Бабушкина, должны быть исполнены до 1 декабря.