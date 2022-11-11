https://ria.ru/20221111/alzhir-1830842752.html

В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие

В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие - РИА Новости, 11.11.2022

В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие

Никакие санкции и другие ограничения не должны препятствовать поставкам российских продовольственных товаров в рамках продуктовой сделки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:28

2022-11-11T15:28

2022-11-11T15:28

экономика

рамтан ламамра

владимир путин

василий небензя

россия

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оон

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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Никакие санкции и другие ограничения не должны препятствовать поставкам российских продовольственных товаров в рамках продуктовой сделки, заявил РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра."Все, что касается вопросов продовольствия, не должно быть объектом санкций или иных препятствий. Необходимо содействовать поставкам продовольственных товаров, в особенности зерна, так как оно является необходимой составляющей для пропитания большого количества людей," - сказал министр на полях Парижского мирного форума в пятницу, комментируя ограничения на поставки зерна и удобрений из России.По его словам, необходимо сделать все, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 19 ноября."Мы надеемся на добрую волю всех сторон в этом вопросе, чтобы успешно реализовать эту необходимую инициативу," - добавил Ламамра.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, рамтан ламамра, владимир путин, василий небензя, россия, стамбул, оон, алжир (республика)