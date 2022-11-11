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В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие - РИА Новости, 11.11.2022
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В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие
В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие - РИА Новости, 11.11.2022
В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие
Никакие санкции и другие ограничения не должны препятствовать поставкам российских продовольственных товаров в рамках продуктовой сделки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:28
2022-11-11T15:28
экономика
рамтан ламамра
владимир путин
василий небензя
россия
стамбул
оон
алжир (республика)
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ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Никакие санкции и другие ограничения не должны препятствовать поставкам российских продовольственных товаров в рамках продуктовой сделки, заявил РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра."Все, что касается вопросов продовольствия, не должно быть объектом санкций или иных препятствий. Необходимо содействовать поставкам продовольственных товаров, в особенности зерна, так как оно является необходимой составляющей для пропитания большого количества людей," - сказал министр на полях Парижского мирного форума в пятницу, комментируя ограничения на поставки зерна и удобрений из России.По его словам, необходимо сделать все, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 19 ноября."Мы надеемся на добрую волю всех сторон в этом вопросе, чтобы успешно реализовать эту необходимую инициативу," - добавил Ламамра.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
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экономика, рамтан ламамра, владимир путин, василий небензя, россия, стамбул, оон, алжир (республика)
Экономика, Рамтан Ламамра, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, Стамбул, ООН, Алжир (республика)
15:28 11.11.2022
 
В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие

Глава МИД Алжира Ламамра призвал не препятствовать поставкам российского продовольствия

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск
Зерновой терминал АО КСК в Цемесской бухте города Новороссийск - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Никакие санкции и другие ограничения не должны препятствовать поставкам российских продовольственных товаров в рамках продуктовой сделки, заявил РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра.
"Все, что касается вопросов продовольствия, не должно быть объектом санкций или иных препятствий. Необходимо содействовать поставкам продовольственных товаров, в особенности зерна, так как оно является необходимой составляющей для пропитания большого количества людей," - сказал министр на полях Парижского мирного форума в пятницу, комментируя ограничения на поставки зерна и удобрений из России.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 19 ноября.
"Мы надеемся на добрую волю всех сторон в этом вопросе, чтобы успешно реализовать эту необходимую инициативу," - добавил Ламамра.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
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ЭкономикаРамтан ЛамамраВладимир ПутинВасилий НебензяРоссияСтамбулООНАлжир (республика)
 
 
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