В МИД Алжира призвали не подвергать санкциям российское продовольствие
Глава МИД Алжира Ламамра призвал не препятствовать поставкам российского продовольствия
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск
Зерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Никакие санкции и другие ограничения не должны препятствовать поставкам российских продовольственных товаров в рамках продуктовой сделки, заявил РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра.
"Все, что касается вопросов продовольствия, не должно быть объектом санкций или иных препятствий. Необходимо содействовать поставкам продовольственных товаров, в особенности зерна, так как оно является необходимой составляющей для пропитания большого количества людей," - сказал министр на полях Парижского мирного форума в пятницу, комментируя ограничения на поставки зерна и удобрений из России.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы продлить зерновую сделку, срок действия которой истекает 19 ноября.
"Мы надеемся на добрую волю всех сторон в этом вопросе, чтобы успешно реализовать эту необходимую инициативу," - добавил Ламамра.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.