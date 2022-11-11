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"Беспрецедентный доступ" к жизни Агилеры предоставит фильм о ней - РИА Новости, 11.11.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221111/aguilera-1830723278.html
"Беспрецедентный доступ" к жизни Агилеры предоставит фильм о ней
"Беспрецедентный доступ" к жизни Агилеры предоставит фильм о ней - РИА Новости, 11.11.2022
"Беспрецедентный доступ" к жизни Агилеры предоставит фильм о ней
Тинг Пу снимет документальный фильм о певице Кристине Агилере, пишет Deadline. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:21
2022-11-11T18:21
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кристина агилера
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Тинг Пу снимет документальный фильм о певице Кристине Агилере, пишет Deadline. Он будет основан на личных архивных записях поп-звезды и предоставит "беспрецедентный доступ" к ее жизни, начиная от старта карьеры в подростковом шоу и заканчивая сегодняшним днем. В фильме будут эксклюзивные кадры и размышления Агилеры о карьере, свободе творчества и гендерном равенстве. "Кристина — знаковая артистка нашего времени. Ее музыка вдохновила миллионы людей по всему миру", — говорит Тинг Пу. Для постановщицы это не первая документалка о знаменитостях. Она сняла фильм о голливудском актере Вэле Килмере и его борьбе с раком горла. Премьера это проекта прошла в Каннах в 2021 году. Критики высоко оценили ленту. Кристина Агилера за свою карьеру продала более 75 миллионов пластинок по всему миру, получила шесть "Грэмми". Среди ее хитов "Genie in a Bottle", "What a Girl Wants" и многие другие.
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новости культуры, знаменитости, звезды, кино и сериалы, музыка, кристина агилера
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы, Музыка, Кристина Агилера
18:21 11.11.2022
 
"Беспрецедентный доступ" к жизни Агилеры предоставит фильм о ней

Тинг Пу снимет документальный фильм о Кристине Агилере "Беспрецедентный доступ"

© AP Photo / Tina FinebergПевица Кристина Агилера на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. 29 августа 2002 года
Певица Кристина Агилера на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. 29 августа 2002 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Tina Fineberg
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Тинг Пу снимет документальный фильм о певице Кристине Агилере, пишет Deadline.
Он будет основан на личных архивных записях поп-звезды и предоставит "беспрецедентный доступ" к ее жизни, начиная от старта карьеры в подростковом шоу и заканчивая сегодняшним днем. В фильме будут эксклюзивные кадры и размышления Агилеры о карьере, свободе творчества и гендерном равенстве.
"Кристина — знаковая артистка нашего времени. Ее музыка вдохновила миллионы людей по всему миру", — говорит Тинг Пу.
Для постановщицы это не первая документалка о знаменитостях. Она сняла фильм о голливудском актере Вэле Килмере и его борьбе с раком горла. Премьера это проекта прошла в Каннах в 2021 году. Критики высоко оценили ленту.
Кристина Агилера за свою карьеру продала более 75 миллионов пластинок по всему миру, получила шесть "Грэмми". Среди ее хитов "Genie in a Bottle", "What a Girl Wants" и многие другие.
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