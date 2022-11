https://ria.ru/20221111/aguilera-1830723278.html

"Беспрецедентный доступ" к жизни Агилеры предоставит фильм о ней

"Беспрецедентный доступ" к жизни Агилеры предоставит фильм о ней - РИА Новости, 11.11.2022

"Беспрецедентный доступ" к жизни Агилеры предоставит фильм о ней

Тинг Пу снимет документальный фильм о певице Кристине Агилере, пишет Deadline. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:21

2022-11-11T18:21

2022-11-11T18:21

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Тинг Пу снимет документальный фильм о певице Кристине Агилере, пишет Deadline. Он будет основан на личных архивных записях поп-звезды и предоставит "беспрецедентный доступ" к ее жизни, начиная от старта карьеры в подростковом шоу и заканчивая сегодняшним днем. В фильме будут эксклюзивные кадры и размышления Агилеры о карьере, свободе творчества и гендерном равенстве. "Кристина — знаковая артистка нашего времени. Ее музыка вдохновила миллионы людей по всему миру", — говорит Тинг Пу. Для постановщицы это не первая документалка о знаменитостях. Она сняла фильм о голливудском актере Вэле Килмере и его борьбе с раком горла. Премьера это проекта прошла в Каннах в 2021 году. Критики высоко оценили ленту. Кристина Агилера за свою карьеру продала более 75 миллионов пластинок по всему миру, получила шесть "Грэмми". Среди ее хитов "Genie in a Bottle", "What a Girl Wants" и многие другие.

