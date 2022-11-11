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Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки - РИА Новости, 11.11.2022
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Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки
Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки - РИА Новости, 11.11.2022
Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что через 10-15 лет все деревни в стране станут агрогородками. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:41
2022-11-11T14:41
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что через 10-15 лет все деревни в стране станут агрогородками."Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко, выступившего на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель в Толочине на севере республики.Президент отметил, что люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах. "В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве", - подчеркнул белорусский лидер.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
14:41 11.11.2022
 
Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки

Лукашенко заявил, что через 15 лет все деревни в Белоруссии станут агрогородками

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что через 10-15 лет все деревни в стране станут агрогородками.
"Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко, выступившего на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель в Толочине на севере республики.
Президент отметил, что люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах. "В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве", - подчеркнул белорусский лидер.
О Путине, ядерном оружии, Крыме и своих планах на будущее. Полное интервью Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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Александр Лукашенко: хочу быть создателем этого государства
 
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