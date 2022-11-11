https://ria.ru/20221111/agrogorodki-1830808873.html

Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки

Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки - РИА Новости, 11.11.2022

Лукашенко пообещал превратить все белорусские деревни в агрогородки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что через 10-15 лет все деревни в стране станут агрогородками. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:41

2022-11-11T14:41

2022-11-11T14:41

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что через 10-15 лет все деревни в стране станут агрогородками."Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше будут только агрогородки", - цитирует пресс-служба слова Лукашенко, выступившего на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель в Толочине на севере республики.Президент отметил, что люди в малых населенных пунктах хотят иметь все удобства и жить комфортно, в хороших домах. "В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому пришли к тому, чтобы строить агрогородки. Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761829504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия