https://ria.ru/20221110/zhirinovskiy-1830477874.html
ЛДПР предложила "Аэрофлоту" присвоить одному из самолетов имя Жириновского
ЛДПР предложила "Аэрофлоту" присвоить одному из самолетов имя Жириновского - РИА Новости, 10.11.2022
ЛДПР предложила "Аэрофлоту" присвоить одному из самолетов имя Жириновского
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратился в "Аэрофлот" с просьбой увековечить память основателя партии Владимира Жириновского и присвоить его имя... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T13:20
2022-11-10T13:20
2022-11-10T13:22
туризм
общество
владимир жириновский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратился в "Аэрофлот" с просьбой увековечить память основателя партии Владимира Жириновского и присвоить его имя одному из самолетов российского национального перевозчика.Как напомнил политик в Telegram-канале, компания присваивает конкретным самолетам имена того или иного знаменитого соотечественника. По словам Нилова, это хорошая практика. При взлете или посадке, когда экипаж объявляет, что борт назван в честь какого-либо человека, это привлекает внимание пассажиров и стимулирует их "к поиску дополнительной познавательной информации об этом человеке, к расширению кругозора, к изучению новых страниц истории родной страны", добавил Нилов."Обратился к руководству "Аэрофлота" с просьбой рассмотреть вопрос об увековечении памяти Владимира Вольфовича и присвоения его имени одному из воздушных судов авиакомпании. Миллионы наших сограждан, уверен, разделяют справедливость этой инициативы", - написал он.Основатель и председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Государственной думы на протяжении восьми созывов, с первого дня существования нижней палаты российского парламента и до своей смерти 6 апреля 2022 года. Баллотировался в президенты России на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. Доктор философских наук, заслуженный юрист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20221025/didenko-1826747422.html
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общество, владимир жириновский, россия, ярослав нилов, аэрофлот, лдпр, алма-ата, госдума рф, туризм, новости - туризм
Туризм, Общество, Владимир Жириновский, Россия, Ярослав Нилов, Аэрофлот, ЛДПР, Алма-Ата, Госдума РФ, Туризм, Новости - Туризм
13:20 10.11.2022 (обновлено: 13:22 10.11.2022)
ЛДПР предложила "Аэрофлоту" присвоить одному из самолетов имя Жириновского
Замглавы ЛДПР Нилов попросил "Аэрофлот" присвоить имя Жириновского одному из самолетов