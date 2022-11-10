https://ria.ru/20221110/zarplaty-1830579367.html

В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат

В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат - РИА Новости, 10.11.2022

В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат

В Париже в четверг проходит межотраслевая манифестация по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T17:35

2022-11-10T17:35

2022-11-10T17:59

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ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже в четверг проходит межотраслевая манифестация по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По всей Франции 10 ноября по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) проходят межпрофессиональные забастовки с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции. В них также участвуют и другие профсоюзы - "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU), "Национальный союз автономных профсоюзов" (Unsa) и "Солидарность" (Solidaires). На фоне забастовок в Париже и других французских городах проходят массовые манифестации. В связи с забастовкой в четверг сильно нарушена работа столичного метрополитена и наземного транспорта, также сбои наблюдаются в работе пригородных и региональных поездов.Шествие в Париже в четверг началось после 14.30 (16.30) с площади Республики, где традиционно собираются протестующие.По наблюдению корреспондента РИА Новости, в манифестации участвуют, в том числе, работники разных видов транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения, представители разных профсоюзов и ассоциаций, пенсионеры, сторонники движения "желтые жилеты" и студенческие организации. Протестующие требуют повышения зарплат и пенсий на фоне галопирующей инфляции.Демонстрация проходит под строгим контролем сотрудников полиции."Наше главное требование - это повышение зарплат и переоценка минимальной заработной платы и пенсий. Что касается борьбы с кризисом, на сегодняшний день все, что сделало правительство - это выделило деньги компаниям и акционерам. Однако простым работникам никто не индексировал зарплаты в связи с высокой инфляцией. Мы очень нуждаемся в этих надбавках", - сказала в разговоре с РИА Новости представительница профсоюза CGT.Как сообщила агентству представительница одной из студенческих организаций, студенты также нуждаются в социальных выплатах, так как им "не на что покупать продукты, платить за аренду квартиры и оплачивать счета за электричество, в то время как власти ничего не предпринимают".

https://ria.ru/20221107/politika-1828650767.html

https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830373834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, париж