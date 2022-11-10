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В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат - РИА Новости, 10.11.2022
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В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат
В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат - РИА Новости, 10.11.2022
В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат
В Париже в четверг проходит межотраслевая манифестация по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T17:35
2022-11-10T17:59
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ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже в четверг проходит межотраслевая манифестация по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По всей Франции 10 ноября по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) проходят межпрофессиональные забастовки с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции. В них также участвуют и другие профсоюзы - "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU), "Национальный союз автономных профсоюзов" (Unsa) и "Солидарность" (Solidaires). На фоне забастовок в Париже и других французских городах проходят массовые манифестации. В связи с забастовкой в четверг сильно нарушена работа столичного метрополитена и наземного транспорта, также сбои наблюдаются в работе пригородных и региональных поездов.Шествие в Париже в четверг началось после 14.30 (16.30) с площади Республики, где традиционно собираются протестующие.По наблюдению корреспондента РИА Новости, в манифестации участвуют, в том числе, работники разных видов транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения, представители разных профсоюзов и ассоциаций, пенсионеры, сторонники движения "желтые жилеты" и студенческие организации. Протестующие требуют повышения зарплат и пенсий на фоне галопирующей инфляции.Демонстрация проходит под строгим контролем сотрудников полиции."Наше главное требование - это повышение зарплат и переоценка минимальной заработной платы и пенсий. Что касается борьбы с кризисом, на сегодняшний день все, что сделало правительство - это выделило деньги компаниям и акционерам. Однако простым работникам никто не индексировал зарплаты в связи с высокой инфляцией. Мы очень нуждаемся в этих надбавках", - сказала в разговоре с РИА Новости представительница профсоюза CGT.Как сообщила агентству представительница одной из студенческих организаций, студенты также нуждаются в социальных выплатах, так как им "не на что покупать продукты, платить за аренду квартиры и оплачивать счета за электричество, в то время как власти ничего не предпринимают".
https://ria.ru/20221107/politika-1828650767.html
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в мире, жкх, париж
В мире, ЖКХ, Париж
17:35 10.11.2022 (обновлено: 17:59 10.11.2022)
 
В Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат

В Париже проходит межотраслевая манифестация с требованием повышения зарплат

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста профсоюзов на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста профсоюзов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста профсоюзов на одной из улиц в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже в четверг проходит межотраслевая манифестация по призыву профсоюзов с требованием повышения зарплат, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По всей Франции 10 ноября по призыву ведущего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) проходят межпрофессиональные забастовки с требованием повышения зарплат и их индексации с учетом инфляции. В них также участвуют и другие профсоюзы - "Сила рабочих" (FO), "Унитарная федерация профсоюзов" (FSU), "Национальный союз автономных профсоюзов" (Unsa) и "Солидарность" (Solidaires). На фоне забастовок в Париже и других французских городах проходят массовые манифестации. В связи с забастовкой в четверг сильно нарушена работа столичного метрополитена и наземного транспорта, также сбои наблюдаются в работе пригородных и региональных поездов.
Шествие в Париже в четверг началось после 14.30 (16.30) с площади Республики, где традиционно собираются протестующие.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в манифестации участвуют, в том числе, работники разных видов транспорта, энергетики, пищевой промышленности, торговли, образования и здравоохранения, представители разных профсоюзов и ассоциаций, пенсионеры, сторонники движения "желтые жилеты" и студенческие организации. Протестующие требуют повышения зарплат и пенсий на фоне галопирующей инфляции.
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"Наше главное требование - это повышение зарплат и переоценка минимальной заработной платы и пенсий. Что касается борьбы с кризисом, на сегодняшний день все, что сделало правительство - это выделило деньги компаниям и акционерам. Однако простым работникам никто не индексировал зарплаты в связи с высокой инфляцией. Мы очень нуждаемся в этих надбавках", - сказала в разговоре с РИА Новости представительница профсоюза CGT.
Как сообщила агентству представительница одной из студенческих организаций, студенты также нуждаются в социальных выплатах, так как им "не на что покупать продукты, платить за аренду квартиры и оплачивать счета за электричество, в то время как власти ничего не предпринимают".
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