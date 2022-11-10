https://ria.ru/20221110/zarabotok-1830390350.html

Стало известно, сколько москвичи хотели бы зарабатывать в месяц

Стало известно, сколько москвичи хотели бы зарабатывать в месяц - РИА Новости, 10.11.2022

Стало известно, сколько москвичи хотели бы зарабатывать в месяц

Москвичи вне зависимости от профессии в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T05:11

2022-11-10T05:11

2022-11-10T05:11

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москвичи вне зависимости от профессии в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средняя желаемая зарплата по Москве у специалистов из разных областей 170 717 рублей в месяц. Разница в уровне желаемой зарплаты также наблюдается у соискателей разных возрастов. Так, самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты в возрасте от 45 до 55 лет - около 178 тысяч рублей, а самые низкие у сотрудников от 18 до 25 лет - порядка 128 тысяч рублей", - показал опрос одной тысячи респондентов.Наиболее высокие зарплатные ожидания в Москве демонстрируют работники сферы маркетинга, рекламы и PR - в среднем 217 тысяч рублей в месяц. На втором месте зарплатные ожидания соискателей в отрасли IT и телекома - 208 тысяч рублей. Специалисты из сферы дизайна и творчества хотели бы получать зарплату в размере 191 тысячи рублей.Примерно такие же зарплатные ожидания у сотрудников сферы транспорта и логистики - 188 тысяч рублей и в области юриспруденции - 185 тысяч рублей. В сфере медиа и журналистики опрошенные хотели бы иметь зарплату в размере 183 тысячи рублей. Чуть меньше зарплатные ожидания у специалистов из сферы строительства и сферы недвижимости (180 тысяч рублей), банковской сферы и финансов (175 тысяч рублей) и у работников производства и агропрома (171 тысяча рублей).

https://ria.ru/20221110/zarplata-1830385399.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва