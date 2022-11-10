https://ria.ru/20221110/zarabotok-1830390350.html
Стало известно, сколько москвичи хотели бы зарабатывать в месяц
Стало известно, сколько москвичи хотели бы зарабатывать в месяц - РИА Новости, 10.11.2022
Стало известно, сколько москвичи хотели бы зарабатывать в месяц
Москвичи вне зависимости от профессии в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T05:11
2022-11-10T05:11
2022-11-10T05:11
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москвичи вне зависимости от профессии в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средняя желаемая зарплата по Москве у специалистов из разных областей 170 717 рублей в месяц. Разница в уровне желаемой зарплаты также наблюдается у соискателей разных возрастов. Так, самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты в возрасте от 45 до 55 лет - около 178 тысяч рублей, а самые низкие у сотрудников от 18 до 25 лет - порядка 128 тысяч рублей", - показал опрос одной тысячи респондентов.Наиболее высокие зарплатные ожидания в Москве демонстрируют работники сферы маркетинга, рекламы и PR - в среднем 217 тысяч рублей в месяц. На втором месте зарплатные ожидания соискателей в отрасли IT и телекома - 208 тысяч рублей. Специалисты из сферы дизайна и творчества хотели бы получать зарплату в размере 191 тысячи рублей.Примерно такие же зарплатные ожидания у сотрудников сферы транспорта и логистики - 188 тысяч рублей и в области юриспруденции - 185 тысяч рублей. В сфере медиа и журналистики опрошенные хотели бы иметь зарплату в размере 183 тысячи рублей. Чуть меньше зарплатные ожидания у специалистов из сферы строительства и сферы недвижимости (180 тысяч рублей), банковской сферы и финансов (175 тысяч рублей) и у работников производства и агропрома (171 тысяча рублей).
https://ria.ru/20221110/zarplata-1830385399.html
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москва
Стало известно, сколько москвичи хотели бы зарабатывать в месяц
"Работа.ру": москвичи в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москвичи вне зависимости от профессии в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средняя желаемая зарплата по Москве
у специалистов из разных областей 170 717 рублей в месяц. Разница в уровне желаемой зарплаты также наблюдается у соискателей разных возрастов. Так, самые высокие зарплатные ожидания демонстрируют специалисты в возрасте от 45 до 55 лет - около 178 тысяч рублей, а самые низкие у сотрудников от 18 до 25 лет - порядка 128 тысяч рублей", - показал опрос одной тысячи респондентов.
Наиболее высокие зарплатные ожидания в Москве демонстрируют работники сферы маркетинга, рекламы и PR - в среднем 217 тысяч рублей в месяц. На втором месте зарплатные ожидания соискателей в отрасли IT и телекома - 208 тысяч рублей. Специалисты из сферы дизайна и творчества хотели бы получать зарплату в размере 191 тысячи рублей.
Примерно такие же зарплатные ожидания у сотрудников сферы транспорта и логистики - 188 тысяч рублей и в области юриспруденции - 185 тысяч рублей. В сфере медиа и журналистики опрошенные хотели бы иметь зарплату в размере 183 тысячи рублей. Чуть меньше зарплатные ожидания у специалистов из сферы строительства и сферы недвижимости (180 тысяч рублей), банковской сферы и финансов (175 тысяч рублей) и у работников производства и агропрома (171 тысяча рублей).