https://ria.ru/20221110/zakonoproekt-1830616439.html

Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления

Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления - РИА Новости, 10.11.2022

Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления

Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T20:08

2022-11-10T20:08

2022-11-10T20:08

общество

госдума рф

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается установить… возможность последующих усыновлений или передачи под опеку (попечительство) детей-сирот лицам, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении указанным гражданином ребенка или принятия органами опеки и попечительства акта о назначении указанного гражданина опекуном (попечителем)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке."Законопроектом предлагается установить… преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства)", - отмечается в пояснительной записке.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф