https://ria.ru/20221110/zakonoproekt-1830616439.html
Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления
Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления - РИА Новости, 10.11.2022
Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления
Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:08
2022-11-10T20:08
2022-11-10T20:08
общество
госдума рф
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается установить… возможность последующих усыновлений или передачи под опеку (попечительство) детей-сирот лицам, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении указанным гражданином ребенка или принятия органами опеки и попечительства акта о назначении указанного гражданина опекуном (попечителем)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке."Законопроектом предлагается установить… преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства)", - отмечается в пояснительной записке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления
Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых правилах усыновления детей
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости.
Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении, соответствующий документ размещен в думской электронной базе
.
"Законопроектом предлагается установить… возможность последующих усыновлений или передачи под опеку (попечительство) детей-сирот лицам, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении указанным гражданином ребенка или принятия органами опеки и попечительства акта о назначении указанного гражданина опекуном (попечителем)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке.
"Законопроектом предлагается установить… преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства)", - отмечается в пояснительной записке.