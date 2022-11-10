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Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления - РИА Новости, 10.11.2022
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Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления
Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления - РИА Новости, 10.11.2022
Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления
Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T20:08
2022-11-10T20:08
общество
госдума рф
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается установить… возможность последующих усыновлений или передачи под опеку (попечительство) детей-сирот лицам, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении указанным гражданином ребенка или принятия органами опеки и попечительства акта о назначении указанного гражданина опекуном (попечителем)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке."Законопроектом предлагается установить… преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства)", - отмечается в пояснительной записке.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
20:08 10.11.2022
 
Правительство внесло в Госдуму проект о новых правилах усыновления

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых правилах усыновления детей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить, что семья, воспитывающая усыновленного ребенка, может усыновить последующего ребенка через год со вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить… возможность последующих усыновлений или передачи под опеку (попечительство) детей-сирот лицам, в семье которых уже воспитывается усыновленный или подопечный ребенок (дети), по истечении года с момента вступления в силу решения суда о предыдущем усыновлении указанным гражданином ребенка или принятия органами опеки и попечительства акта о назначении указанного гражданина опекуном (попечителем)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проектом также предлагается установить преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников перед всеми другими лицами быть опекунами при предварительной опеке.
"Законопроектом предлагается установить… преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего, других родственников, отчима (мачехи) перед всеми другими лицами быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки (попечительства)", - отмечается в пояснительной записке.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 15:29
Правительство выделит 27,5 миллиарда рублей на выплаты на детей
 
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