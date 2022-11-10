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Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме - РИА Новости, 10.11.2022
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Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме
Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме - РИА Новости, 10.11.2022
Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме
Инициированный Законодательным Собранием Вологодской области закон о зачислении в одну школу детей, находящихся в семье под опекой, прошел одобрение в Госдуме,... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T10:50
2022-11-10T10:50
вологодская область
андрей луценко
вологда
общество
школы
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ВОЛОГДА, 10 ноя - РИА новости. Инициированный Законодательным Собранием Вологодской области закон о зачислении в одну школу детей, находящихся в семье под опекой, прошел одобрение в Госдуме, сообщает пресс-служба областного парламента."Преимущественное право для поступления в детские сады и начальную школу было первоначально предоставлено в 2019 году для родных братьев и сестёр. Позже такое право было распространено и на неполнородных братьев и сестёр. Однако на приемных детей эта норма не действовала. В результате зачастую приемным родителям приходилось возить детей в разные учебные заведения, что, конечно, крайне неудобно. Нами был разработан законопроект, который исправил бы эту ситуацию". – сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Он напомнил, что законопроект поддержали все субъекты Северо-Запада России, документ получил положительное заключение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.Как отмечает пресс-служба, соответствующие изменения будут внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании.
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андрей луценко, вологда, общество, школы
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологда, Общество, Школы
10:50 10.11.2022
 

Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 10 ноя - РИА новости. Инициированный Законодательным Собранием Вологодской области закон о зачислении в одну школу детей, находящихся в семье под опекой, прошел одобрение в Госдуме, сообщает пресс-служба областного парламента.
"Преимущественное право для поступления в детские сады и начальную школу было первоначально предоставлено в 2019 году для родных братьев и сестёр. Позже такое право было распространено и на неполнородных братьев и сестёр. Однако на приемных детей эта норма не действовала. В результате зачастую приемным родителям приходилось возить детей в разные учебные заведения, что, конечно, крайне неудобно. Нами был разработан законопроект, который исправил бы эту ситуацию". – сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.
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Он напомнил, что законопроект поддержали все субъекты Северо-Запада России, документ получил положительное заключение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.
Как отмечает пресс-служба, соответствующие изменения будут внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоВологдаОбществоШколы
 
 
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