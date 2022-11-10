https://ria.ru/20221110/zakon-1830424341.html

Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме

Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме - РИА Новости, 10.11.2022

Инициированный вологодским Заксобранием закон прошел одобрение в Госдуме

Инициированный Законодательным Собранием Вологодской области закон о зачислении в одну школу детей, находящихся в семье под опекой, прошел одобрение в Госдуме,... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T10:50

2022-11-10T10:50

2022-11-10T10:50

вологодская область

андрей луценко

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общество

школы

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ВОЛОГДА, 10 ноя - РИА новости. Инициированный Законодательным Собранием Вологодской области закон о зачислении в одну школу детей, находящихся в семье под опекой, прошел одобрение в Госдуме, сообщает пресс-служба областного парламента."Преимущественное право для поступления в детские сады и начальную школу было первоначально предоставлено в 2019 году для родных братьев и сестёр. Позже такое право было распространено и на неполнородных братьев и сестёр. Однако на приемных детей эта норма не действовала. В результате зачастую приемным родителям приходилось возить детей в разные учебные заведения, что, конечно, крайне неудобно. Нами был разработан законопроект, который исправил бы эту ситуацию". – сказал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.Он напомнил, что законопроект поддержали все субъекты Северо-Запада России, документ получил положительное заключение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.Как отмечает пресс-служба, соответствующие изменения будут внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании.

https://ria.ru/20221101/byudzhet-1828386996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, вологда, общество, школы